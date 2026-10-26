فرماندار لنگرود ساخت پل دوم چمخاله را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و کاهش ترافیک منطقه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای فراهم‌سازی مقدمات آغاز عملیات اجرایی پل دوم چمخاله، یوسف گلشن فرماندار لنگرود به همراه جمعی از مدیران شهرستان و شهردار چاف و چمخاله از محل اجرای این طرح بازدید کرد و آخرین وضعیت اقدامات مقدماتی و هماهنگی‌های لازم برای اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت ساخت پل دوم چمخاله در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گردشگری منطقه گفت: چاف و چمخاله به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، سواحل زیبا و جاذبه‌های گردشگری به ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های خاص، میزبان شمار زیادی از مسافران از نقاط مختلف کشور است. افزایش حجم تردد خودرو‌ها و شکل‌گیری ترافیک‌های طولانی در روز‌های پرتردد، ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش ظرفیت عبور و مرور در این محدوده را دوچندان کرده است.

فرماندار لنگرود افزود: پل دوم چمخاله با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان به طول ۸۰ متر و عرض ۱۱ متر در مجاورت پل فعلی و در محل پل قدیمی ساخته خواهد شد و اجرای آن با انتخاب پیمانکار مربوطه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این طرح در پاسخ به مطالبه مردم منطقه و مسافران و در پی پیگیری‌های نماینده مردم و مسئولان شهرستان لنگرود، در مسیر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود شرایط تردد در این منطقه گردشگرپذیر قرار گرفته است.

کاهش ترافیک منطقه با ساخت پل دوم چمخاله

گلشن با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: پیشبرد این طرح نیازمند تعامل مستمر مجموعه‌های مسئول و رفع به موقع موانع اجرایی است تا روند اجرای طرح با برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود و مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بهره‌مند شوند. او همچنین با اشاره به چشم‌انداز توسعه چاف و چمخاله گفت: شکل‌گیری بندر گردشگری، فعالیت هتل‌ها و مراکز اقامتی و توسعه خدمات مرتبط با گردشگری، ظرفیت‌های تازه‌ای برای رونق اقتصادی، اشتغا‌لزایی و جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه ایجاد کرده است.

کاهش ترافیک منطقه با ساخت پل دوم چمخاله

فرماندار لنگرود تأکید کرد: ساخت پل دوم چمخاله در کنار سایر طرح‌های عمرانی و گردشگری به ویژه کنارگذر چمخاله به رودسر می‌تواند به بهبود عبور و مرور، کاهش فشار ترافیکی بر مسیر‌های موجود، تسهیل دسترسی گردشگران به سواحل و جاذبه‌های منطقه و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی کمک کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری لنگرود

برچسب ها: ساخت پل ، کاهش ترافیک
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