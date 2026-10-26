وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که در خصوص ایران هیچ اختلافی میان نتانیاهو و رئیس ستاد مشترک این رژیم وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل اختلاف میان سران سیاسی و ارتش این رژیم درباره ایران را رد کرد و گزارش‌ها در این زمینه را بی‌اساس دانست.

وی ادعا کرد که هیچ قصدی برای حمله به ایران پیش از برگزاری انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل وجود نداشته است. وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل همچنین مدعی شد که این رژیم به‌روشنی اعلام کرده است در صورت هدف قرار گرفتن از سوی ایران، با قدرت زیادی پاسخ خواهد داد.

پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم بر سر یک عملیات نظامی پیشنهادی که ممکن است پیش از انتخابات اسرائیل به درگیری با ایران منجر شود، اختلاف پیدا کرده‌اند.

منبع: الجزیره