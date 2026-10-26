مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم آزادی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، درباره خدمات سازمان بیمه سلامت ایران به بیمه شدگان گفت: همچنین هزینه ۷۷ قلم دارو مرتبط با درمان ناباروری به صورت ۹۰ درصدی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد. سایر خدماتی مانند خدمات تخصصی و فوق تخصصی و آماده‌سازی برای درمان نیز بر اساس دستورالعمل شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش قرار دارد.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۶۵ هزار نفر در سامانه‌های بیمه سلامت برای دریافت خدمات درمان ناباروری نشان‌دار شده‌اند که از خدمات درمان ناباروری استفاده کرده‌اند و همچنین در حال حاضر با ۱۴۸ مرکز درمانی درمان ناباروری طرف قرارداد هستیم.

خدمات بیمه سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج

آزادی درباره خدمات بیمه سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳ میلیون نفر در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج نشان‌دار شده‌اند. در حال حاضر ۱۳۳ گروه بیماری خاص و صعب العلاج مشمول این صندوق می‌شوند که ۶۹ گروه از این بیماری‌ها دارای بسته‌های خدمتی ابلاغی از طرف وزارت بهداشت هستند؛ بسته‌هایی که به این بیماران ارائه می‌شود شامل خدمات سرپایی و بستری، کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، داروها و غیره است.

وی ادامه داد: این افراد پس از نشان‌دار شدن، می‌توانند از خدمات صندوق بهره‌مند شوند. پرداخت از جیب بیماران خاص و صعب العلاج در برخی از خدمات نزدیک به صفر و در برخی خدمات حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است. همچنین خدمات بستری برای ۱۷ گروه از این بیماری‌ها در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به این صورت است که پس از محاسبه بیمه پایه و مکمل، هزینه مازاد از محل صندوق پرداخت می‌شود.

پوشش بیمه سلامت برای نیمی از جمعیت کشور

آزادی بیان کرد: در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که اکثر این افراد در صندوق بیمه روستاییان و سایر اقشار و کارکنان دولت تحت پوشش هستند و خدمات در حوزه بستری و سرپایی به این افراد ارائه می‌شود.

 وی ادامه داد: هر ایرانی فاقد پوشش بیمه‌ای می‌تواند با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد یا اداره‌های کل بیمه سلامت استان‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. افراد با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت و احراز هویت می‌توانند با پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار گیرند؛ البته دهک‌های اول تا پنجم به صورت رایگان و دهک‌های ششم تا نهم با تخفیف‌هایی در حق بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت خدمات متعددی را به مردم ارائه می‌کند که از جمله این موارد می‌توان به خدمات درمان ناباروری اشاره کرد که هم در حوزه سرپایی و هم در حوزه بستری ارائه می‌شود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: درمان ناباروری ، بیمه سلامت
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