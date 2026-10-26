دقایقی پیش یک شرکت داروسازی در شهر ساوه طعمه حریق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه از مهار آتش‌سوزی انبار مواد اولیه شرکت دارویی رهاورد تأمین در شهر صنعتی کاوه این شهرستان خبر داد.

محمدرضا برزگر اظهار کرد: در پی وقوع حریق در انبار مواد اولیه این شرکت، نیروهای آتش‌نشانی ساوه با پنج دستگاه خودروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی شهر صنعتی کاوه نیز با چهار دستگاه خودرو و آتش‌نشانان شرکت‌های لاستیک پارس و طبیعت، هر کدام با یک دستگاه خودروی عملیاتی، در مهار آتش مشارکت کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه با بیان اینکه آتش‌سوزی پس از حدود دو ساعت تلاش نیروهای عملیاتی مهار شد، گفت: پس از اطفای حریق، عملیات لکه‌گیری برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در حال انجام است.

برزگر درباره علت وقوع حادثه و میزان خسارت‌های وارده نیز اظهار کرد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است و میزان خسارت باید از سوی شرکت اعلام شود.