باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد طرح فروش وزنی نان برای جلوگیری از کم فروشی گفت: اگرچه دولت یارانه زیادی برای نان اختصاص می‌دهد، امّا نانوا و مردم و دولت راضی نیستند و نانوایان به قیمت نان اعتراض داشته‌اند و در این اواخر، آنالیز نان را از نانوایان دریافت کردیم. به این صورت که یک نان با هزینه‌هایی که دارد به چه قیمتی برای نانوا تمام می‌شود. به طور مثال؛ در دوره گذشته، نان سنگک را ارزیابی کردیم و قرار شد به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش برسد که به طور ناگهانی، قیمت آن به ۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و نانوا می‌گوید که این تفاوت قیمت را باید چه کار کند؟

نوده فراهانی ادامه داد: دو نان سنگک و بربری هزینه زیادی دارند و در روز‌های گذشته، برخی از نمایندگان مجلس و عده‌ای از مردم اعتراض کردند و گفتند نان که از نانوایی خریداری می‌شود چه وزنی دارد و برای چه وزنی پول داده می‌شود؟

با توجه به این که چانه نان سنگک ۶۰۰ گرم است و نان آن باید بین ۴۰۰-۳۸۰ گرم باشد. به همین دلیل، جلساتی را داشته‌ایم و قرار بر این شد که نان را وزن کنیم؛ به طوری‌که اگر افراد نان می‌خرند باید بدانند آن نان چند گرم است؟ به همین دلیل، به یک جمع بندی رسیدیم که این طرح را به صورت آزمایشی برای نان سنگک انجام دهیم و دلیل طول کشیدن این کار، کارشناسی آن بود و هدف این نیست که قیمت نان به ضرر نانوا باشد و از سود او کاسته شود و در گذشته هم بدین صورت بود که نان به صورت وزنی به دست مردم می‌رسید.

رییس اتاق اصناف کشور درمورد افزودنی‌های نان گفت: در حال حاضر، اغلب نانوایی‌ها هنگام مراجعه مشتریان می‌گویند که نان ساده ندارند و نان با افزودنی‌هایی مثل کنجد و سبزی و... دارند در حالی که نانوایی نباید بگوید که نان ساده ندارد و هدف ما نان معمولی است که مردم می‌خرند.

نوده فراهانی ادامه داد: با توجه به این که جرائم بازدارنده نیستند قرار بر این است اگر نانوایی تخلف کند در آن مرحله، آرد آن واحد صنفی قطع شود و اگر دوباره تخلف کرد به طور کامل آرد آن واحد صنفی قطع شود. زیرا این بزرگ‌ترین ابزار است و البته باید اشاره کرد که اغلب نانوایان، نان خوب به دست مردم می‌دهند. در نتیجه، هدف ما این است یارانه‌ای که دولت می‌دهد به دست مردم برسد.