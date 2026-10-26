شهردار الخلیل اعلام کرد شمار فلسطینیانی که در پی عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در این شهر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، به ۳ هزار و ۴۳ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوسف الجعبری، شهردار الخلیل اعلام کرد شمار فلسطینیانی که در پی اقدامات نظامی مستمر رژیم صهیونیستی در این شهر واقع در کرانه باختری اشغالی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، به ۳ هزار و ۴۳ نفر افزایش یافته است.

او به شبکه الجزیره گفت: «نیروهای اشغالگر همچنان ورودی‌های شهر را مسدود می‌کنند و این مسئله به وخامت شرایط زندگی ساکنان منجر شده است.»

عملیات نظامی اسرائیل در سراسر استان الخلیل برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی همچنان به یورش به مناطق مختلف و حمله به فلسطینیان مشغول هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی
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