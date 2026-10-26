باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های ۴ وزن نخست مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان در آستانه قزاقستان، صاحب یک مدال طلا (غلامرضا فرخی)، ۲ نقره (پیام احمدی و علی احمدی وفا) و یک برنز (علی اسکو) شد و امشب دو فینالیست (دانیال سهرابی و فردین هدایتی) و یک شانس مدال برنز (محمد هادی ساروی) در ۳ وزن دوم دارد.

اما رقابت‌های سه وزن پایانی از صبح امروز دوشنبه آغاز شد و محمد مهدی کشتکار در ۶۳، سعید اسماعیلی در ۶۷ و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به میدان رفتند.

نتایج فرنگی‌کاران ایران در سه وزن پایانی به ترتیب زیر است:

محمدمهدی کشتکار (۶۳ کیلوگرم)

دور اول: در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر حضور دارند، محمدمهدی کشتکار در دور نخست استراحت کرد.

دور دوم: کشتکار در دور دوم با برنده فنلاند و کوبا دیدار خواهد کرد.

سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم)

دور اول: در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی گیر حضور دارند، سعید اسماعیلی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک، در دور نخست برابر لائویینا از هلند به روی تشک و در مدت زمان کمتر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید.

دور دوم: اسماعیلی در دومین‌مبارزه نیز مقابل جین از چین در همان تایم نخست با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

علیرضا مهمدی (۸۷ کیلوگرم)

دور اول: در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۲ کشتی گیر حضور دارند، علیرضا مهمدی در دور نخست مقابل سوگتباتار از مغولستان به روی تشک رفت و در همان تایم نخست با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید.