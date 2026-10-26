ملی‌پوشان سه وزن پایانی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان به روی تشک رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های ۴ وزن نخست مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان در آستانه قزاقستان، صاحب یک مدال طلا (غلامرضا فرخی)، ۲ نقره (پیام احمدی و علی احمدی وفا) و یک برنز (علی اسکو) شد و امشب دو فینالیست (دانیال سهرابی و فردین هدایتی) و یک شانس مدال برنز (محمد هادی ساروی) در ۳ وزن دوم دارد.

اما رقابت‌های سه وزن پایانی از صبح امروز دوشنبه آغاز شد و محمد مهدی کشتکار در ۶۳، سعید اسماعیلی در ۶۷ و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به میدان رفتند.

نتایج فرنگی‌کاران ایران در سه وزن پایانی به ترتیب زیر است:

محمدمهدی کشتکار (۶۳ کیلوگرم)

دور اول: در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر حضور دارند، محمدمهدی کشتکار در دور نخست استراحت کرد.

دور دوم: کشتکار در دور دوم با برنده فنلاند و کوبا دیدار خواهد کرد. 

سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم)

دور اول: در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی گیر حضور دارند، سعید اسماعیلی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک، در دور نخست برابر لائویینا از هلند به روی تشک و در مدت زمان کمتر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید.

دور دوم: اسماعیلی در دومین‌مبارزه نیز مقابل جین از چین در همان تایم نخست با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

علیرضا مهمدی (۸۷ کیلوگرم)

دور اول: در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۲ کشتی گیر حضور دارند، علیرضا مهمدی در دور نخست مقابل سوگتباتار از مغولستان به روی تشک رفت و در همان تایم نخست با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
برای اولین بار در تاریخ؛
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
شکست کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی؛ ساروی از صعود به فینال بازماند
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ هدایتی چهارمین فینالیست ایران در آستانه
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ سهرابی با شکست حریف روس فینالیست شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
ماشاالله جوانان ایران زمین
قهرمانی زود هنگام مبارکه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
خیلی خوب کشتی گرفتن بجز یک نفر شون بقیه شون امروز خیلی خوب انجام دادند شیر مادر و نان پدر حلال تون خداوند متعال پشت پناه تون باشه
۰
۳
پاسخ دادن
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
بیرانوند: امیدوارم بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی مثمرثمر باشم
نکونام:العین با زرنگی پیروز شد/ شانس کمی برای صعود داریم
PSG با برد مقابل لیون به صدر جدول رسید + فیلم
هری کین فاتح توپ طلا ۲۰۲۶ شد
توضیحات تکمیلی پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی درباره زمان بهره‌برداری از زمین
بختیاری‌زاده: بازیکنان استقلال برای بازی مقابل شباب الاهلی لحظه شماری می‌کنند
حردانی: شباب الاهلی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم/ همه بازیکنان برای تیم بازی می‌کنند
پرسپولیس برای قهرمانی باید تیم های بالای جدول را ببرد/ وحید امیری باید الگوی جوانان باشد
استقلال - شباب الاهلی امارات/جدال آبی پوشان با یاران آزمون و عزت اللهی
آخرین اخبار
پرسپولیس برای قهرمانی باید تیم های بالای جدول را ببرد/ وحید امیری باید الگوی جوانان باشد
استقلال - شباب الاهلی امارات/جدال آبی پوشان با یاران آزمون و عزت اللهی
هری کین فاتح توپ طلا ۲۰۲۶ شد
PSG با برد مقابل لیون به صدر جدول رسید + فیلم
نکونام:العین با زرنگی پیروز شد/ شانس کمی برای صعود داریم
بیرانوند: امیدوارم بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی مثمرثمر باشم
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
حردانی: شباب الاهلی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم/ همه بازیکنان برای تیم بازی می‌کنند
بختیاری‌زاده: بازیکنان استقلال برای بازی مقابل شباب الاهلی لحظه شماری می‌کنند
توضیحات تکمیلی پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی درباره زمان بهره‌برداری از زمین
پیروزی هشت‌گله پرسپولیس در دیدار تدارکاتی
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
هشدار رئیس دپارتمان VAR به چهار باشگاه لیگ برتری
دبیر: اعتراض نمی‌کردم سر بیشتر بچه‌ها را می‌بریدند + فیلم
حواشی فوتبال جهان؛ از پایان کریک در منچستر تا ادامه یکه‌تازی مورینیو
محمدهادی ساروی به مدال برنز رسید
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
بازی‌های داخل سالن آسیا به تعویق افتاد؛ ریاض میزبان مسابقات در فروردین ۱۴۰۶
دو نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان به نیمه‌نهایی رسیدند
تأکید فریبا محمدیان بر توسعه چوگان و رفع موانع پیش‌رو
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
برگزاری مراسم تکریم پیشگام حقوق ورزشی در ایران با حضور مدیران ورزش کشور
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶