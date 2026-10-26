باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، مهم‌ترین اقدامات این اداره کل را در حوزه نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات، ایمنی تجهیزات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشریح کرد.

همت‌زاده با اشاره به مأموریت‌های نظارتی اداره کل استاندارد استان گفت: نظارت بر واحد‌های تولیدی، بررسی انطباق محصولات با الزامات استاندارد‌های ملی و صدور، تجدید یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحد‌های مشمول، از مهم‌ترین اقدامات این اداره کل برای تضمین کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: کارشناسان استاندارد با انجام بازرسی‌ها و ارزیابی‌های تخصصی، کیفیت محصولات تولیدی و میزان انطباق آنها با استاندارد‌های مربوط را بررسی می‌کنند تا از رعایت الزامات قانونی و عرضه محصولات منطبق با معیار‌های استاندارد اطمینان حاصل شود.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، بازرسی فنی آسانسور‌ها را از دیگر محور‌های مهم فعالیت این اداره کل برشمرد و تصریح کرد: بازرسی آسانسور‌ها و صدور گواهینامه تأییدیه ایمنی برای تجهیزات واجد شرایط، با هدف اطمینان از رعایت الزامات فنی، کاهش خطرات احتمالی و حفاظت از جان و سلامت شهروندان انجام می‌شود.

همت‌زاده همچنین با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای کیفیت تولید و خدمات اظهار داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان و فعالان حوزه تولید و خدمات، زمینه آشنایی بیشتر با الزامات استاندارد، بهبود فرآیند‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و ترویجی و گسترش فرهنگ استاندارد، از برنامه‌های اداره کل استاندارد استان برای ارتقای کیفیت کالا‌ها و خدمات است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مجموعه اقدامات نظارتی، ارزیابی‌های فنی و برنامه‌های آموزشی این اداره کل با هدف ارتقای مستمر کیفیت، افزایش ایمنی، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.