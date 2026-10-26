فعالیت توده های تندری موجب بارش باران و تگرگ در بخش احمدی حاجی آباد شد.

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c\u00a0\u00a0\u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0622\u0628\u0646\u0648\u063a \u06a9\u0648\u0647\u0634\u0627\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0634 \u062a\u06af\u0631\u06af \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0