فعالیت توده های تندری موجب بارش باران و تگرگ در بخش احمدی حاجی آباد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  در روستای آبنوغ کوهشاه احمدی بارش تگرگ و باران گزارش شده است.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: احمدی ، تگرگ
خبرهای مرتبط
بارش زیبای تگرگ در چم سنگر لرستان+فیلم
خسارت ۹۴۰ میلیارد تومانی تگرگ به مزارع گندم دیم هشترود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بارش تگرگ در حاجی آباد + فیلم
شرق استان پیشتاز ترک تحصیل در هرمزگان
کمبود آب آشامیدنی در سیریک