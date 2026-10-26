باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران، با تشریح برنامه‌های این مجموعه برای اصلاح ساختار مالی و ورود به بازار سرمایه، از برنامه تبدیل این شرکت به یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس خبر داد و گفت: مجمومه ما در سال گذشته ۷۲۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است در حال حاضر پنج شرکت زیرمجموعه داریم که هر یک در حوزه‌ای مشخص فعالیت می‌کنند و بخشی از نیاز‌های عملیاتی و اقتصادی جمعیت هلال احمر را پوشش می‌دهند که برنامه داریم این پنج شرکت را وارد بازار سرمایه کنیم.

او با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه اظهار کرد: مجموعه ما طی حدود ۱۵ تا ۱۷ سال گذشته در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز فعالیت داشته و در این مدت چندین مجتمع تجاری در شهر‌های مختلف کشور از جمله اردبیل، بیرجند، مهاباد، شیراز و لار ساخته است.

فلاح ادامه داد: شرکت صنایع نساجی در حوزه تولید اقلام مورد نیاز و شرکت بازرگانی در زمینه تأمین و توزیع کالا‌ها فعالیت می‌کنند. در حوزه بسته‌های معیشتی نیز تأمین، بسته‌بندی و توزیع اقلام مورد نیاز از جمله فعالیت‌هایی است که در ارتباط با مأموریت‌های جمعیت هلال احمر دنبال می‌شود.

‌او درباره تأمین کالا‌های مصرفی نیز توضیح داد: همه کالا‌های مورد نیاز هلال احمر لزوماً در شرکت‌های زیرمجموعه تولید نمی‌شوند، بلکه بخشی از نیاز‌ها از طریق قرارداد با تأمین‌کنندگان بیرونی تهیه می‌شود. برای مثال، در حوزه محصولات غذایی و کنسروی، امکان همکاری با فروشگاه‌های مختلف وجود دارد و بسته به شرایط، سایر تأمین‌کنندگان نیز می‌توانند در این فرآیند مشارکت داشته باشند

او بیان کرد: یکی از پنج شرکت تولید کننده آب معدنی است یکی از کار‌های هلال‌احمر امدادرسانی در بحران و اربعین است از این رو تولید آب معدنی برای ما حائز اهمیت بود بطری ۵۰۰ سی‌سی را برای هلال احمر تولید می‌کنیم در ایام اربعین و بازگشت زائران ۱ میلیون بطری تولید و توزیع شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمام نیاز‌های پتو و چادر هلال احمر را خودمان تولید می‌کنیم در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مجموع سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۳۸ هزار و ۸۸۸ تخته پتوی نمدی و ۲۲۴ هزار و ۱۴۶ دستگاه از انواع چادر‌های امدادی تولید شده است. این اقلام پس از تولید، بارگیری و به شهرستان‌های مختلف ارسال می‌شوند تا در انبار‌های هلال احمر توزیع و برای استفاده در عملیات امدادرسانی و شرایط بحرانی آماده باشند.