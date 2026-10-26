باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی کارشناسان این اداره کل در مدارس و مهد‌های کودک استان همزمان با هفته استاندارد در مهرماه خبر داد.

همت‌زاده با اشاره به اهمیت آموزش مفاهیم استاندارد از دوران کودکی اظهار کرد: کارشناسان اداره کل استاندارد استان با حضور در مراکز آموزشی، برنامه‌های آگاهی‌بخشی متناسب با گروه‌های سنی کودکان و دانش‌آموزان را با هدف آشنایی آنان با اهمیت کیفیت و ایمنی محصولات اجرا کردند.

وی افزود: آشنایی کودکان و دانش‌آموزان با مفاهیم استاندارد، ضرورت استفاده از کالا‌های استاندارد و نحوه شناسایی نشان استاندارد ملی ایران، نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار‌های صحیح مصرف و گسترش فرهنگ توجه به کیفیت دارد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش مدارس و مهد‌های کودک در آموزش نسل آینده تصریح کرد: انتقال مفاهیم استاندارد در سنین پایین، علاوه بر افزایش آگاهی کودکان، می‌تواند بر نگرش خانواده‌ها نسبت به انتخاب و استفاده از محصولات استاندارد نیز تأثیرگذار باشد.

همت‌زاده خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد استان با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزشی و اجرای برنامه‌های ترویجی، توسعه فرهنگ استاندارد را در میان گروه‌های مختلف جامعه دنبال می‌کند تا آگاهی عمومی درباره کیفیت کالاها، ایمنی محصولات و حقوق مصرف‌کنندگان افزایش یابد.