نشست شورای مدیران معاونت صدا با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای مدیران معاونت صدا با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، مدیران روابط عمومی سپاه و مدیران شبکه‌های رادیویی برگزار شد.

احمد پهلوانیان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر آمادگی معاونت صدا برای تقویت آمادگی دفاعی و افزایش آگاهی مردم تأکید کرد.

وی با یادآوری نقش شهید نائینی سخنگوی پیشین سپاه پاسداران در شکل‌گیری رادیوی ویژه شرایط جنگی افزود: با پیشنهاد این شهید والامقام و بهره‌گیری از تجربه دوران دفاع مقدس، رادیو «حماسه» برای اطلاع‌رسانی در جریان مراسم تشییع رهبر شهید راه‌اندازی شد و پس از به‌تعویق‌افتادن مراسم، با پوشش شعارها و سرودهای تجمعات شبانه به فعالیت خود ادامه داد.

پهلوانیان همچنین سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را مدافعان کشور تحت فرماندهی واحد و رهبری ولی‌فقیه دانست و قدرت رزمی و فناوری دفاعی سپاه را مایه افتخار ملت ایران و جهان اسلام عنوان کرد.

سردار حسین محبی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جنگ ترکیبی گفت: رسانه‌ها به دلیل تأثیرگذاری بر افکار عمومی و نقش‌آفرینی در آمادگی مردم، در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارند. رادیو نیز به دلیل اتکای بیشتر به کلام، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال عمیق و گسترده پیام‌ها دارد. شنیدن صدای مقاومت و مواضع مسئولان و فرماندهان، به مردم دلگرمی می‌دهد و احساس پایداری و تداوم فعالیت کشور را تقویت می‌کند.

سخنگوی سپاه، بهره‌گیری از ظرفیت رادیو برای افزایش آمادگی دفاعی مردم را از درخواست‌های اصلی این نهاد برشمرد و گفت: آگاهی‌بخشی و حفظ آمادگی عمومی باید مستمر باشد.

در ادامه نشست، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، پیشگیری از شکاف‌های داخلی و بازنگری در شیوه‌های برنامه‌سازی متناسب با شرایط جنگی تأکید شد. معرفی دستاوردها در حوزه‌های نظامی، سازندگی، بهداشت و درمان، افزایش آگاهی‌بخشی درباره مناطق مرزی و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای در حوزه‌های علمی و سلامت از دیگر محورهای این نشست بود.

این نشست با تأکید بر توسعه همکاری‌های محتوایی، تقویت انسجام ملی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت شبکه‌های رادیویی برای آگاهی‌بخشی و ارتقای آمادگی عمومی به پایان رسید.