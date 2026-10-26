مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان از آزادی ۱۳۱ زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - شاکرمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان، از آزادی ۱۳۱ زندانی جرائم غیرعمد در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: برای آزادی این زندانیان، مجموعاً ۱۳ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد افزود: بسیاری از افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی و ناتوانی در پرداخت تعهدات خود روانه زندان می‌شوند، با حمایت خیران و مشارکت نهاد‌های حمایتی می‌توانند دوباره به زندگی عادی بازگردند و در کنار خانواده‌های خود قرار بگیرند.

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از حضور افراد در زندان، زمینه بازگشت سرپرستان خانوار به کانون خانواده و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های آنان را فراهم می‌کند؛ موضوعی که حمایت مستمر خیران و نیکوکاران را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان با بیان اینکه کمک‌های بلاعوض نقش مهمی در فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان نیازمند دارد، تصریح کرد: این حمایت‌ها می‌تواند گره‌گشای مشکلات افرادی باشد که به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت بدهی‌های خود، امکان آزادی از زندان را ندارند.

برچسب ها: زندان ، لرستان ، آزادی
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