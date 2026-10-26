سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم از رشد ۵۰ درصدی کاروان اعزامی ورزش قم به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶نسبت به دوره پیشین این رقابت‌ها در هانگژو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -هادی علیایی، سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره  آمار کاروان اعزامی ورزش قم به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: شمار اعضای کاروان ورزشی استان قم در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره پیشین این رقابت‌ها در هانگژو، از هشت نفر به ۱۲ نفر افزایش یافت و رشد ۵۰ درصدی را ثبت کرد.

وی افزود:کاروان قم در هانگژو شامل پنج ورزشکار و سه داور بود؛ اما در ناگویا با هشت ورزشکار، سه داور و یک مربی در این رقابت‌ها حضور داشت. به این ترتیب، شمار ورزشکاران اعزامی استان نیز از پنج به هشت نفر رسید و ۶۰ درصد افزایش یافت.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به دستاوردهای بین‌المللی ورزشکاران قم گفت:نمایندگان قم در ناگویا پنج مدال شامل سه طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند؛ در حالی که مجموع مدال‌های استان در دوره پیشین سه مدال بود. بر این اساس، تعداد مدال‌های کسب‌شده ۶۶.۷ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود:حسین گلستانی در والیبال نشسته و مرتضی و محمود نعمتی در کاراته به مدال طلا دست یافتند. محمد محمدنژاد در بسکتبال با ویلچر مدال نقره گرفت و مرضیه نصراللهی نیز در پاراتکواندو به مدال برنز رسید.

علیایی ادامه داد:مرضیه نصراللهی نخستین بانوی قمی حاضر در بازی‌های پاراآسیایی بود که در نخستین حضور خود در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال شد و عنوان نخستین بانوی مدال‌آور قم در بازی‌های پاراآسیایی را به دست آورد.

همچنین هر سه نماینده قم در بخش پاراآسیایی موفق به کسب مدال شدند و نرخ مدال‌آوری نمایندگان استان در این بخش به ۱۰۰ درصد رسید.

 سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم خاطر نشان کرد: مقایسه عملکرد قم در هانگژو و ناگویا از افزایش شمار اعضای کاروان، رشد تعداد ورزشکاران اعزامی و افزایش مدال‌های کسب‌شده حکایت دارد؛ نتایجی که با تلاش ورزشکاران و همراهی مربیان، خانواده‌ها، پیشکسوتان و مجموعه عوامل پشتیبان ورزش استان به دست آمده است.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ناگویا
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