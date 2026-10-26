باشگاه خبرنگاران جوان - باتری یکی از مهمترین بخش‌های گوشی هوشمند است و میزان شارژدهی آن می‌تواند بر نحوه استفاده روزانه از این وسیله تاثیر بگذارد. تمام شدن شارژ در میانه روز، به‌ویژه هنگام انجام کار‌های ضروری یا دور بودن از پریز برق، برای بسیاری از کاربران دردسرساز است.

اگرچه بخشی از کاهش شارژدهی به عمر باتری و نوع استفاده از گوشی مربوط می‌شود، تنظیمات دستگاه نیز در میزان مصرف انرژی نقش دارند. گاهی قابلیت‌هایی که برای راحتی بیشتر طراحی شده‌اند یا برنامه‌هایی که بدون استفاده مستقیم در پس‌زمینه فعال می‌مانند، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. شناخت این عوامل و اصلاح چند تنظیم ساده می‌تواند به مدیریت بهتر شارژ باتری و استفاده طولانی‌تر از گوشی کمک کند.

نمایشگر نخستین جایی که باید سراغ آن بروید

صفحه نمایش یکی از بخش‌های مهم مصرف‌کننده انرژی در گوشی‌های هوشمند است. هرچه روشنایی صفحه بیشتر باشد و مدت طولانی‌تری روشن بماند، انرژی بیشتری مصرف می‌شود. تماشای فیلم، بازی کردن و استفاده مداوم از برنامه‌هایی که محتوای تصویری زیادی دارند نیز می‌تواند مصرف باتری را افزایش دهد. به همین دلیل، اصلاح تنظیمات نمایشگر یکی از ساده‌ترین راه‌های افزایش شارژدهی گوشی است.

روشنایی صفحه را متناسب با محیط تنظیم کنید

اگر روشنایی نمایشگر گوشی همیشه روی بالاترین سطح قرار داشته باشد، باتری سریع‌تر تخلیه می‌شود. بهتر است نور صفحه را تا اندازه‌ای کاهش دهید که نوشته‌ها و تصاویر به راحتی دیده شوند، اما روشنایی غیرضروری وجود نداشته باشد. برای مثال در محیط‌های بسته و کم‌نور معمولا می‌توان با روشنایی کمتر از فضای باز از گوشی استفاده کرد.

نگه داشتن روشنایی زیر ۵۰ درصد می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای آزمایش باشد، اما این عدد یک قانون ثابت برای همه گوشی‌ها نیست. در محیط آفتابی ممکن است به روشنایی بیشتری نیاز داشته باشید و در فضای تاریک، نور بسیار کمتر نیز کافی باشد.

در مورد روشنایی خودکار نیز بهتر است به جای خاموش کردن همیشگی آن، عملکردش را بررسی کنید. این قابلیت در گوشی‌های اندرویدی می‌تواند روشنایی را با توجه به نور محیط تنظیم کند و در بسیاری از شرایط از روشن ماندن بی‌دلیل صفحه با نور زیاد جلوگیری کند. اگر تنظیم خودکار نور برای شما مناسب نیست، می‌توانید روشنایی را دستی و متناسب با شرایط تغییر دهید.

زمان خاموش شدن صفحه را کاهش دهید

گاهی گوشی پس از پایان کار همچنان روی میز روشن می‌ماند یا کاربر آن را در دست می‌گیرد و پیش از انجام کار دیگری، مدتی به صفحه نگاه نمی‌کند. همین زمان‌های کوتاه اگر بار‌ها در طول روز تکرار شوند، می‌توانند مصرف انرژی را افزایش دهند. برای جلوگیری از این اتفاق، از بخش تنظیمات نمایشگر گزینه زمان خاموش شدن خودکار صفحه یا Screen timeout را پیدا کنید و آن را روی ۱۵ تا ۳۰ ثانیه قرار دهید. در این حالت اگر با گوشی کاری نداشته باشید، صفحه زودتر خاموش می‌شود و انرژی کمتری مصرف خواهد شد.

البته اگر هنگام مطالعه مشاهده دستور غذا یا کار با برنامه‌های خاص به روشن ماندن طولانی‌تر صفحه نیاز دارید، می‌توانید این زمان را متناسب با نیاز خود تنظیم کنید. هدف خاموش شدن صفحه در زمان‌های غیرضروری و نه ایجاد محدودیت در استفاده روزمره است.

نمایشگر همیشه روشن را غیرفعال کنید

قابلیت نمایشگر همیشه روشن یا Always-On Display در برخی گوشی‌ها، ساعت، تاریخ و اعلان‌ها را حتی در زمان قفل بودن دستگاه نشان می‌دهد. این ویژگی برای مشاهده سریع اطلاعات مفید است، اما بسته به فناوری نمایشگر و نحوه اجرای آن، می‌تواند بخشی از انرژی باتری را مصرف کند.

اگر به این قابلیت نیاز ندارید، خاموش کردن آن راه ساده‌ای برای کاهش مصرف انرژی است. در برخی گوشی‌ها نیز می‌توان نمایشگر همیشه روشن را به گونه‌ای تنظیم کرد که فقط با لمس صفحه یا بلند کردن گوشی فعال شود. چنین تنظیمی امکان دسترسی سریع به اطلاعات را حفظ می‌کند و در عین حال روشن ماندن مداوم نمایشگر را کاهش می‌دهد.

برنامه‌های پرمصرف را شناسایی و مهار کنید

همه مصرف باتری به نمایشگر مربوط نیست. بعضی برنامه‌ها حتی پس از خروج کاربر از آنها، در پس‌زمینه فعالیت می‌کنند. برای مثال اطلاعات را همگام‌سازی می‌کنند، موقعیت مکانی را بررسی می‌کنند یا اعلان‌های تازه می‌فرستند. این فعالیت‌ها در بسیاری از موارد ضروری‌اند، اما اگر برنامه‌ای بیش از اندازه انرژی مصرف کند، بهتر است علت آن بررسی شود.

حالت صرفه‌جویی انرژی را به موقع فعال کنید

حالت صرفه‌جویی انرژی یا Battery Saver یکی از ابزار‌های کاربردی اندروید برای افزایش مدت زمان استفاده از باتری است. این قابلیت با محدود کردن برخی فعالیت‌های پس‌زمینه، کاهش بعضی جلوه‌های بصری و در برخی گوشی‌ها محدود کردن عملکرد دستگاه، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. برای فعال کردن آن، وارد تنظیمات گوشی شوید و بخش باتری را باز کنید. سپس گزینه Battery Saver یا Power Saving را انتخاب کنید. نام و مسیر دقیق این گزینه با توجه به برند گوشی و نسخه اندروید ممکن است متفاوت باشد.

بهتر است این قابلیت را تنها زمانی فعال نکنید که باتری به چند درصد پایانی رسیده است. اگر می‌دانید چند ساعت به شارژر دسترسی نخواهید داشت، می‌توانید از قبل حالت صرفه‌جویی را روشن کنید تا مصرف انرژی در طول این مدت کنترل شود. البته باید توجه داشت که فعال بودن این حالت ممکن است باعث تاخیر در دریافت اعلان‌ها، محدود شدن همگام‌سازی اطلاعات یا کاهش عملکرد بعضی برنامه‌ها شود. بنابراین، هنگام نیاز به دریافت فوری پیام‌ها یا استفاده از برنامه‌های حساس به زمان، تنظیمات آن را متناسب با نیاز خود بررسی کنید.

برنامه‌های غیرضروری را به خواب عمیق ببرید

در برخی گوشی‌های اندرویدی قابلیتی به نام Deep Sleeping Apps یا برنامه‌های در خواب عمیق وجود دارد. این امکان به کاربر اجازه می‌دهد برنامه‌هایی را که به ندرت استفاده می‌شوند، از فعالیت مداوم در پس‌زمینه باز دارد. برای استفاده از این قابلیت، معمولا باید وارد تنظیمات، بخش باتری و سپس گزینه محدودیت فعالیت پس‌زمینه برنامه‌ها شوید.

تفاوت حالت خواب معمولی با خواب عمیق اهمیت دارد. برنامه‌های در خواب ممکن است همچنان گاهی در پس‌زمینه فعالیت کنند، اما برنامه‌های قرارگرفته در خواب عمیق معمولا تا زمانی که کاربر آنها را باز نکند، فعالیت پس‌زمینه ندارند. در نتیجه، امکان دارد اعلان‌ها و به‌روز‌رسانی‌های این برنامه‌ها به تاخیر بیفتد یا فقط هنگام باز کردن آنها انجام شود؛ بنابراین بهتر است این قابلیت را برای بازی‌هایی که به ندرت اجرا می‌کنید، برنامه‌های خرید غیرضروری یا ابزار‌هایی که به اعلان فوری نیاز ندارند، به کار ببرید. در مقابل پیام‌رسانها، برنامه‌های تماس اینترنتی و ابزار‌هایی که اعلان‌های مهم ارسال می‌کنند، نباید بدون بررسی به خواب عمیق فرستاده شوند.

برنامه‌های پرمصرف را از تنظیمات باتری پیدا کنید

اگر باتری گوشی حتی زمانی که کمتر از آن استفاده می‌کنید، سریع خالی می‌شود، بهتر است پیش از حذف برنامه‌ها، آمار مصرف انرژی را بررسی کنید. برای این کار، به بخش Battery یا باتری در تنظیمات بروید و فهرست مصرف باتری برنامه‌ها را مشاهده کنید. در این قسمت معمولا مشخص می‌شود کدام برنامه‌ها در یک بازه زمانی بیشترین سهم را در مصرف انرژی داشته‌اند.

بالا بودن مصرف یک برنامه لزوما به معنای وجود مشکل نیست. برای مثال اگر ساعت‌ها فیلم تماشا کرده‌اید یا از مسیریاب استفاده کرده‌اید، طبیعی است که این برنامه‌ها سهم زیادی از مصرف باتری داشته باشند. نکته مهم شناسایی مصرف غیرعادی است، به ویژه زمانی که برنامه‌ای را به ندرت باز می‌کنید، اما همچنان سهم قابل توجهی از انرژی را مصرف می‌کند. در چنین شرایطی به‌روز‌رسانی برنامه، محدود کردن فعالیت پس‌زمینه یا حذف آن در صورت غیرضروری بودن، می‌تواند مفید باشد.

عادت‌های روزانه‌ای که شارژ باتری را حفظ می‌کنند

تغییر تنظیمات گوشی زمانی نتیجه بهتری دارد که با اصلاح چند عادت روزانه همراه شود. لازم نیست تمام قابلیت‌های گوشی را خاموش کنید، کافی است امکاناتی را که در یک موقعیت مشخص به آنها نیازی ندارید، مدیریت کنید.

بلوتوث، موقعیت مکانی و هات‌اسپات را مدیریت کنید

بلوتوث، خدمات موقعیت مکانی و هات‌اسپات از قابلیت‌هایی هستند که بسته به میزان استفاده و شرایط دستگاه می‌توانند بر مصرف باتری تاثیر بگذارند. اگر از هدفون بی‌سیم یا ساعت هوشمند استفاده نمی‌کنید، خاموش کردن بلوتوث می‌تواند از فعالیت ارتباطی غیرضروری جلوگیری کند. البته مصرف بلوتوث در همه شرایط یکسان نیست و هنگام اتصال به بعضی تجهیزات کم مصرف، ممکن است چندان قابل‌توجه نباشد.

موقعیت مکانی نیز هنگام استفاده از مسیریاب‌ها و برنامه‌هایی که به مکان دقیق کاربر نیاز دارند، اهمیت دارد. بهتر است دسترسی برنامه‌ها به موقعیت مکانی را بررسی کنید و برای برنامه‌هایی که نیازی به آن ندارند، این دسترسی را محدود سازید. همچنین می‌توانید در مواقع غیرضروری، خدمات موقعیت مکانی را خاموش کنید. البته این کار ممکن است عملکرد نقشه‌ها، مسیریابی و برخی امکانات امنیتی را محدود کند.

هات‌اسپات یا نقطه اتصال همراه نیز برای به اشتراک گذاشتن اینترنت گوشی با لپ‌تاپ و سایر دستگاه‌ها کاربرد دارد. با این حال، اگر اتصال اینترنت را پس از پایان کار روشن بگذارید، گوشی همچنان انرژی مصرف می‌کند. بهتر است هات‌اسپات را بلافاصله پس از اتمام استفاده خاموش کنید.

از تم تاریک در نمایشگر‌های OLED استفاده کنید

تم تاریک یا Dark Theme علاوه بر تغییر ظاهر منوها، در گوشی‌های دارای نمایشگر OLED و AMOLED می‌تواند به کاهش مصرف باتری کمک کند. در این نمایشگرها، پیکسل‌های نمایش‌دهنده رنگ سیاه می‌توانند خاموش شوند و در نتیجه انرژی کمتری مصرف کنند. به همین دلیل استفاده از پس‌زمینه‌های تیره و فعال کردن تم تاریک در محیط‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، به‌ویژه همراه با کاهش روشنایی، می‌تواند در مصرف انرژی موثر باشد.

البته میزان صرفه‌جویی به نوع نمایشگر، روشنایی صفحه و محتوایی که مشاهده می‌کنید بستگی دارد. همچنین در نمایشگر‌های LCD، ایجاد رنگ سیاه معمولا به معنای خاموش شدن مستقل پیکسل‌ها نیست، بنابراین اثر تم تاریک بر مصرف باتری ممکن است کمتر باشد. برای فعال کردن این قابلیت، معمولا کافی است از بخش نمایشگر یا Display در تنظیمات گوشی، گزینه Dark Theme یا حالت تاریک را انتخاب کنید.

اجازه ندهید باتری مرتبا به صفر برسد

یکی از نکات مهم در نگهداری باتری گوشی، پرهیز از تخلیه مکرر شارژ تا صفر درصد است. باتری‌های لیتیوم یونی که در بیشتر گوشی‌های امروزی استفاده می‌شوند، با گذشت زمان و طی چرخه‌های شارژ و تخلیه، بخشی از ظرفیت اولیه خود را از دست می‌دهند. گرمای زیاد نیز می‌تواند روند فرسودگی آنها را تشدید کند. به همین دلیل بهتر است پیش از خاموش شدن گوشی به دلیل اتمام شارژ، آن را به شارژر متصل کنید. لازم نیست برای حفظ سلامت باتری، هر بار اجازه دهید شارژ کاملا خالی شود و سپس آن را تا صد درصد شارژ کنید.

راهنمای رسمی اندروید تاکید می‌کند که برای شناخت ظرفیت باتری، نیازی به تخلیه شارژ از صد درصد تا صفر درصد و شارژ مجدد آن نیست. در عمل جلوگیری از تخلیه مکرر کامل باتری و توجه به دمای دستگاه از عادت‌های مفید برای نگهداری طولانی مدت آن هستند.

اگر باتری همچنان زود خالی می‌شود، چه باید کرد؟

اگر پس از اعمال این تغییرات، گوشی همچنان شارژ زیادی مصرف می‌کند، باید عوامل دیگری را نیز بررسی کنید. کیفیت آنتن‌دهی یکی از این عوامل است. گوشی در مناطق دارای سیگنال ضعیف ممکن است برای حفظ ارتباط شبکه انرژی بیشتری مصرف کند. اجرای بازی‌های سنگین، فیلم‌برداری طولانی، استفاده مداوم از اینترنت همراه و داغ شدن دستگاه نیز می‌توانند مصرف باتری را افزایش دهند.

در چنین شرایطی، بهتر است ابتدا نمودار مصرف باتری را بررسی کنید و ببینید تخلیه شارژ بیشتر هنگام استفاده از گوشی اتفاق می‌افتد یا زمانی که دستگاه بدون استفاده باقی می‌ماند. اگر مصرف در حالت بیکاری غیرعادی است، بررسی برنامه‌های پس‌زمینه و به‌روز‌رسانی نرم‌افزار می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. اگر باتری خیلی زود خالی می‌شود، گوشی به شکل غیرعادی داغ می‌کند یا دستگاه پس از مدت کوتاهی خاموش می‌شود، بررسی سلامت باتری در مرکز خدمات معتبر نیز ضرورت دارد.

در نهایت افزایش شارژدهی گوشی اندرویدی به یک تغییر جادویی وابسته نیست. کاهش روشنایی غیرضروری، کوتاه کردن زمان روشن ماندن صفحه، مدیریت برنامه‌های پس‌زمینه، فعال کردن حالت صرفه‌جویی انرژی و خاموش کردن اتصالات بلااستفاده، مجموعه‌ای از اقدامات ساده، اما کاربردی هستند. با انتخاب تنظیمات متناسب با نوع گوشی و شیوه استفاده روزانه، می‌توان از شارژ موجود بهتر استفاده کرد و در بسیاری از مواقع، نیاز به شارژ مجدد در طول روز را کاهش داد.

منبع: ایرنا