امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۲۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۷ میلیون تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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