مدیرکل راه و شهرسازی لارستان از آماده‌سازی ۱۸ کیلومتر از این محور شریانی و استراتژیک برای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات رانخ‌به‌رخ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: ۱۸ کیلومتر از محور شریانی و حیاتی لار-جهرم-بندرعباس که در حمل و نقل کالا، سوخت و مسافر نقش مهم و راهبردی دارد، آماده بهره‌برداری شد.

او اظهار کرد: غالب بار، مسافر و سوخت از این محور به سمت بندرعباس انتقال داده می‌شود، بنابراین ساخت باند دوم محور از اهمیت زیادی برخوردار است.

میرزایی افزود: بهبود کیفیت جاده برای کاربران جاده‌ای، سهولت حمل و نقل و جلوگیری از تصادفات خطرناک، افزایش ظرفیت تردد و ایمنی مسیرها را افزایش داده و به روان‌سازی ترافیک کمک می‌کند؛ از جمله مزایای بهره‌برداری از این مسیر است.

مدیرکل راه و شهرسازی لارستان تصریح کرد: به دلیل اینکه عمده بار انتقالی از این مسیر سوخت بوده است، در بیشتر تصادفات رخ‌به‌رخ شاهد آتش‌سوزی‌های متعدد بودیم، اما با بهره‌برداری از این مسیر شاهد کاهش این تصادفات خواهیم بود.

میرزایی عنوان کرد: ۲۰۰ کیلومتر از محور شریانی و حیاتی لار-جهرم-بندرعباس در محدوده لارستان است که حدود ۴۰ کیلومتر آن در سالیان گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

او اضافه کرد: اکنون در حال ساخت باند دوم هستیم و در یک سال گذشته ۱۸ کیلومتر آماده بهره‌برداری شده است؛ این محور مذکور یکی از گلوگاه‌های مهم و پرتصادف بوده است که اکنون از بین رفته است و تا آینده نزدیک زیر بار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی لارستان بیان کرد: این ۱۸ کیلومتر در دو نقطه پشت سر هم و یک نقطه از آن مجزاست و افزون بر هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

میرزایی ادامه داد: تونل دوم وحدت در این مسیر هم‌اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به طول ۸۷۰ متر است و اکنون در مرحله نصب تجهیزات و روشنایی تونل است.

این مسیر از شریان‌های مهم حمل‌ونقل جنوب کشور است و در اتصال استان فارس به هرمزگان، بنادر تجاری جنوب و به‌ویژه بندر شهید رجایی نقش مهمی دارد، موضوعی که با توجه به تردد بالای خودروهای سنگین، ضرورت توسعه زیرساخت‌های بزرگراهی آن را دوچندان می‌کند. 

منبع: راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: محور لار جهرم ، جهرم ، بندرعباس ، راه و شهرسازی ، استان فارس
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