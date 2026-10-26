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از کوهستان‌های سرسبز تا شنزار‌های کویری؛ طبیعت چهارفصل ایلام + فیلم

از رودخانه سیمره و پل تاریخی گاومیشان تا کوهستان‌های سرسبز زاگرس و شنزار‌های کویر ابوقویر، طبیعت ایلام با تنوع چشم‌انداز‌ها و جلوه‌های گوناگون خود، تصویری متفاوت از زیبایی‌های این استان را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رودخانه سیمره با پیشینه‌ای چند هزار ساله از کنار پل تاریخی گاومیشان عبور می‌کند؛ پلی که با معماری و بقایای تاریخی خود، بخشی از گذشته این سرزمین را به یادگار نگه داشته است. هم‌زمان با برداشت محصولاتی مانند گندم و ذرت، رنگ و سیمای زمین‌های کشاورزی نیز تغییر می‌کند و تابستان، فصل تازه‌ای از زندگی در روستاهای کوهستانی ایلام را رقم می‌زند.

طبیعت ایلام به کوهستان‌ها و رودخانه‌هایش محدود نمی‌شود؛ در جنوب استان و در محدوده شهرستان دهلران، کویر ابوقویر با رمل‌های شنی و اقلیم گرم خود، چهره‌ای متفاوت از این سرزمین را نمایان می‌کند. پوشش گیاهی محدود و زیست جانورانی سازگار با شرایط کویری، از ویژگی‌های این منطقه است. کوه‌های سنگی و صخره‌های بلند پیرامون کویر نیز چشم‌اندازی منحصربه‌فرد پدید آورده‌اند؛ چشم‌اندازی که تنوع طبیعی ایلام را از خنکای ارتفاعات زاگرس تا گرمای شنزارهای جنوب به تصویر می‌کشد.

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