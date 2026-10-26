باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: قرص خوراکی FAT FAST به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعاهای درمانی غیرمجاز و پودر هموستاز به دلیل عرضه بدون مجوز معتبر، نداشتن برچسب اصالت و تخلف در درج نام شرکت تولیدکننده، مشمول فراخوان و جمع‌آوری از سطح عرضه شدند.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به گزارش وقوع عوارض جدی ناشی از مصرف قرص خوراکی FAT FAST و گزارش‌های مربوط به عرضه پودر هموستاز شرکت آریا طب نیک سرشت طوس در مراکز درمانی، دستور جمع‌آوری فوری این دو محصول را از سطح عرضه صادر کرده است.

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، تمامی سری ساخت‌های قرص FAT FAST به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعاهای درمانی غیرمجاز مشمول فراخوان هستند. همچنین تمامی سری ساخت‌های پودر هموستاز شرکت آریا طب نیک سرشت طوس، به دلیل عرضه بدون مجوز معتبر، نداشتن برچسب اصالت و تخلف در استفاده از نام شرکت مزد یسنا سام نوش دارو به‌عنوان محل تولید، باید از سطح عرضه جمع‌آوری شوند.

در همین راستا، از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته شده است اقدامات لازم را برای جمع‌آوری فوری این محصولات انجام دهند و نتایج را همراه با مدارک و مستندات به سازمان غذا و دارو ارسال کنند.

به شهروندان و مراکز درمانی توصیه می‌شود از تهیه و مصرف این محصولات خودداری کنند و در تامین فرآورده‌های سلامت‌محور، مجوزهای معتبر و اصالت کالا را مورد توجه قرار دهند.