قرص خوراکی FAT FAST به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعاهای درمانی غیرمجاز و پودر هموستاز به دلیل عرضه بدون مجوز معتبر، نداشتن برچسب اصالت و تخلف در درج نام شرکت تولیدکننده، مشمول فراخوان و جمع‌آوری از سطح عرضه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: قرص خوراکی FAT FAST به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعاهای درمانی غیرمجاز و پودر هموستاز به دلیل عرضه بدون مجوز معتبر، نداشتن برچسب اصالت و تخلف در درج نام شرکت تولیدکننده، مشمول فراخوان و جمع‌آوری از سطح عرضه شدند.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به گزارش وقوع عوارض جدی ناشی از مصرف قرص خوراکی FAT FAST و گزارش‌های مربوط به عرضه پودر هموستاز شرکت آریا طب نیک سرشت طوس در مراکز درمانی، دستور جمع‌آوری فوری این دو محصول را از سطح عرضه صادر کرده است.

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، تمامی سری ساخت‌های قرص FAT FAST به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعاهای درمانی غیرمجاز مشمول فراخوان هستند. همچنین تمامی سری ساخت‌های پودر هموستاز شرکت آریا طب نیک سرشت طوس، به دلیل عرضه بدون مجوز معتبر، نداشتن برچسب اصالت و تخلف در استفاده از نام شرکت مزد یسنا سام نوش دارو به‌عنوان محل تولید، باید از سطح عرضه جمع‌آوری شوند.

در همین راستا، از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته شده است اقدامات لازم را برای جمع‌آوری فوری این محصولات انجام دهند و نتایج را همراه با مدارک و مستندات به سازمان غذا و دارو ارسال کنند.

به شهروندان و مراکز درمانی توصیه می‌شود از تهیه و مصرف این محصولات خودداری کنند و در تامین فرآورده‌های سلامت‌محور، مجوزهای معتبر و اصالت کالا را مورد توجه قرار دهند.

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، داروی غیرمجاز
خبرهای مرتبط
تامین دارو با حفظ الزامات کیفیت و ایمنی تسهیل می‌شود
سه مسیر ورود محصولات آرایشی غیرمجاز به سبد خرید/ فریب قیمت پایین را نخورید
اسامی محصولات آرایش صورت غیرمجاز اعلام شد
مرجع قانونی ارزیابی کیفیت واکسن، سازمان غذا و دارو است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گیاهی دارویی از دل سیستان و بلوچستان + فیلم
درمان بی‌اشتهایی با رایحه درمانی + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
آخرین اخبار
گیاهی دارویی از دل سیستان و بلوچستان + فیلم
درمان بی‌اشتهایی با رایحه درمانی + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
بررسی خواص چای ترش در میان نوشیدنی‌ها + فیلم
باور‌های اشتباه درباره خاصیت ضدعفونی کننده سورمه + فیلم
روشی مؤثر و اثبات‌شده برای کاهش وزن
پیش از خرید «آیفون دو»؛ مقایسه‌ای با برترین گوشی‌های تاشوی اندرویدی
پیش بینی دانشمندان در مورد وقوع یک «طوفان شهابی» بر فراز زمین در سال ۲۰۹۹
۵ عاملی که خطر ابتلا به سرطان ریه را در افراد غیرسیگاری افزایش می‌دهند
بروز مسمومیت بر اثر بی احتیاطی در نگهداری مواد خطرناک/ ضرورت آگاهی عمومی نسبت به مواد مختلف
توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تقویت بخش خصوصی و اصلاح تنظیم‌گری
تکذیب شایعه تخلیه و تعطیلی مدارس/ آموزش در سراسر کشور حضوری است
وزیر علوم: شهید لاریجانی سرمایه ملی و مظهر عقلانیت بود
نقش مهم ویتامین B2 در سلامت و تامین انرژی + فیلم
وقتی خاک بلوچستان روایتگر تاریخ شد؛ روایت زنی که به سفال بلوچستان جان دوباره داد + فیلم
هشدار سازمان ملل درباره عقب‌ماندن کشور‌های در حال توسعه از انقلاب هوش مصنوعی
تامین دارو با حفظ الزامات کیفیت و ایمنی تسهیل می‌شود
۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی جنایات آمریکا و تبیین دستاورد‌های مقاومت است
رکورد تاریخی پیام‌رسان‌های ایرانی شکست؛ ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در ۶ ماه
دستور جمع‌آوری فوری قرص FAT FAST و پودر هموستاز غیرمجاز صادر شد
سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تامین شد
️تسهیل ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
شرایط ثبت‌نام دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد
اعتبار ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص/ پرداخت علی الحساب طلب بیمارستان‌های دولتی تا شهریور امسال
ظفرقندی: سلامت مردم باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد