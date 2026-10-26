باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نصیری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در خصوص آخرین آمار چاه‌های غیرمجاز و وضعیت مسدودسازی آنها گفت: چاه‌های مشمول «فرم ۵» عمدتا غیرفعال بوده و خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد آنها پلمب و از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

وی در خصوص وضعیت چاه‌های (فرم ۱) نیز افزود: تاکنون حدود ۶۰۰ حلقه چاه در این بخش تعیین تکلیف شده یا برای آنها پروانه بهره‌برداری محدود به میزان ۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز صادر شده و مابقی چاه‌های فرم یک که شامل حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ حلقه می‌شود نیز هم‌اکنون در دست رسیدگی کمیسیون مربوطه قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود تمامی این پرونده‌ها تا اواسط سال آینده نهایی و تعیین تکلیف شوند.

این مسئول درباره میزان هوشمندسازی برداشت آب در استان قزوین گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد چاه‌های استان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و این شمارشگر‌ها که در مدار بهره‌برداری قرار دارند میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی را به دقت کنترل کرده و بخش عمده‌ای از منابع آبی استان را تحت نظارت هوشمند درآورده‌اند.

رصد و پایش ۳۳ هزار کیلومتر رودخانه؛ خط قرمز آب منطقه‌ای در برخورد با تصرفات

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در پاسخ به پرسشی پیرامون اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تصرفات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها اضافه کرد: اقدامات در این حوزه به هیچ عنوان مقطعی نیست، بلکه جزو تکالیف مستمر این شرکت محسوب می‌شود و بازرسان ما پیوسته مناطق مختلف را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به وسعت حوزه ماموریتی آب منطقه‌ای بیان کرد: این شرکت ۳۳ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل در اختیار دارد که از این میزان، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر را رودخانه‌های اصلی تشکیل می‌دهند و با توجه به این حجم کاری وسیع و محدودیت نیرو و امکانات، امکان پایش همزمان ۳۳ هزار کیلومتر در یک نوبت میسر نیست و بنابراین مناطق در معرض تعرض اولویت‌بندی شده و به‌صورت مستمر پایش می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: به محض مشاهده هرگونه تعرض و ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها، موضوع بلافاصله از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدامات قانونی لازم برای رفع تصرف انجام می‌شود.