باشگاه برنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در نشست اعلام نتایج ارزیابی عملکرد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از ثبت رکوردی کم‌سابقه در میزان بازدید از سکو‌های بومی خبر داد.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: چهار پیام‌رسان ایرانی ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا در نیمه نخست سال جاری، در مجموع موفق به ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید شده‌اند؛ رقمی که بر اساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه پایش و ارزیابی «رادار فضای مجازی» به دست آمده و نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه فعالیت کاربران در این سکوهاست.

دلیریان با تأکید بر اهمیت این دستاورد اظهار کرد: میزان بازدید ثبت‌شده در پیام‌رسان‌های داخلی به سطحی رسیده که تصور دستیابی به حتی یک‌دهم آن در سال‌های گذشته دشوار بود. این رشد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌های انجام‌شده و تلاش متخصصان و جوانان ایرانی در توسعه سکو‌های بومی است.

وی استقبال کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی را نشانه‌ای از افزایش ظرفیت این سکو‌ها دانست و افزود: فعالیت کاربران دیگر به تبادل پیام محدود نیست و پیام‌رسان‌های ایرانی به بستری برای ارائه خدمات متنوع، فعالیت‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های روزمره مردم تبدیل شده‌اند.

به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در حال حاضر شمار زیادی از فروشگاه‌های اینترنتی فعالیت خود را بر بستر پیام‌رسان‌های بومی توسعه داده‌اند و خدمات گوناگونی نیز از طریق این سکو‌ها به شهروندان ارائه می‌شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه اقتصاد دیجیتال و درآمدزایی از محتوا را یکی از اولویت‌های مهم در مسیر پیشرفت پلتفرم‌های داخلی عنوان کرد.

وی توضیح داد: در بسیاری از کشور‌های جهان، اقتصاد محتوا به یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی تبدیل شده و سکو‌های دیجیتال نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های درآمدی ایفا می‌کنند. ایران نیز حرکت در این مسیر را آغاز کرده، اما همچنان در مراحل ابتدایی توسعه این حوزه قرار دارد.

دلیریان با اشاره به اهمیت اجرای «سند درآمد محتوا» تأکید کرد: عملیاتی‌شدن این سند می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی در پیام‌رسان‌های داخلی فراهم کند و به توسعه بازار تولید و انتشار محتوا در کشور شتاب دهد.

وی در ادامه با اشاره به روند توسعه سکو‌های ایرانی طی سال‌های اخیر گفت: پیام‌رسان‌های داخلی با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان برای تثبیت جایگاه خود و افزایش کیفیت خدمات به حمایت‌های گسترده‌تری نیاز دارند.

به گفته دلیریان، بخشی از حمایت‌های مورد نیاز این سکو‌ها در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب در حال اجرا و پیگیری است، اما اقدامات فعلی نباید پایان مسیر تلقی شود.

وی افزود: توسعه پایدار پیام‌رسان‌های بومی نیازمند تصمیمات جدی‌تر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های حمایتی است تا این پلتفرم‌ها بتوانند پاسخ‌گوی حجم رو‌به‌رشد فعالیت کاربران باشند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی همچنین تأکید کرد که افزایش تنوع خدمات و گسترش استفاده عمومی از سکو‌های داخلی، ارتباط مستقیمی با کیفیت و ظرفیت زیرساخت‌های فنی دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مرکز ملی فضای مجازی و اقدامات دستگاه‌های مسئول در این زمینه تصریح کرد: هرچند اقدامات مثبتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شده، اما سرعت اجرای برنامه‌ها باید افزایش یابد تا زمینه رشد بیشتر پیام‌رسان‌های ایرانی فراهم شود.

دلیریان در تشریح برنامه مرکز ملی فضای مجازی برای ارزیابی مستمر عملکرد پیام‌رسان‌ها اظهار کرد: این مرکز با دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تهیه و انتشار گزارش‌های تحلیلی با عنوان «رادار فضای مجازی» را در دستور کار قرار داده است.

وی هدف از انتشار این گزارش‌ها را ارائه تصویری دقیق‌تر از وضعیت سکو‌های داخلی به مدیران پلتفرم‌ها، سیاست‌گذاران، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور عنوان کرد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی یادآور شد: تاکنون گزارش‌های ماهانه مربوط به مرداد و شهریور منتشر شده و در نشست حاضر نیز نخستین گزارش جامع عملکرد شش‌ماهه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی ارائه می‌شود.

به گفته وی، انتشار منظم این گزارش‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش شناخت عمومی از وضعیت سکو‌های داخلی، به شناسایی نقاط قوت و ضعف، بهبود سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر در حوزه فضای مجازی کمک کند.

دلیریان تأکید کرد: گزارش‌های حاکمیتی مرکز ملی فضای مجازی این ظرفیت را دارند که به مرجعی کاربردی برای مدیران سکوها، دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاران تبدیل شوند و مسیر توسعه خدمات دیجیتال در کشور را روشن‌تر کنند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ادامه روند صعودی استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی گفت: انتظار می‌رود با استمرار حمایت‌ها، تقویت زیرساخت‌های فنی و اجرای صحیح سیاست‌های مصوب، عملکرد سکو‌های بومی در سال آینده به سطوح بالاتری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد که در گزارش عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۶، آمار‌هایی به‌مراتب بالاتر از رکورد فعلی اعلام شود.

دلیریان تحقق این هدف را مشروط به همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول، حمایت همه‌جانبه از پیام‌رسان‌های ایرانی، سیاست‌گذاری هدفمند و اجرای دقیق مأموریت‌های تعیین‌شده دانست.