مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از اجرای طرح پایش گسترده نانوایی‌ها و شناسایی ۲۷ مورد تخلف در جریان بازرسی از ۸۲ واحد نانوایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت استان، ۷ تیم بازرسی وضعیت ۸۲ واحد نانوایی در سطح شهر قم را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.

وی افزود: در جریان این عملیات نظارتی، ۲۷ پرونده تخلف تشکیل شد که جهت رسیدگی به اقدامات قانونی، از طریق سامانه سیمبا به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به نوع تخلفات مشاهده شده، تصریح کرد: کم‌فروشی، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، عدم پایبندی به ساعات کاری و تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها از جمله موارد اصلی تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها بوده است.

وحید کریمی در پایان با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، تقلب، احتکار یا کم‌فروشی، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ با این اداره‌کل تماس گرفته و گزارش خود را ثبت کنند.

منبع:صمت قم

برچسب ها: نانوایی های قم ، صمت قم
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