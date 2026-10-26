باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «مبارزه برای صلح» به‌کارگردانی و تهیه‌کنندگی داوود مرادیان، برای شبکه پرس تی‌وی تولید شده و داستان برخورد از نوع نزدیک آجامو باراکا، فعال سیاسی آمریکایی و بنیان‌گذار اتحاد سیاه‌پوستان برای صلح در ایالات متحده، با ایران، مردمان و جایگاه آن در صلح جهانی را روایت می‌کند.

آجامو باراکا در مستند «مبارزه برای صلح» با حضور در مکان‌های متفاوتی، ازجمله مزار شهدا، موزه‌های دفاع‌مقدس و هوافضای ایران، نقطه‌نظرات خود را درباره مفهوم صلح جهانی ارائه می‌دهد؛ صلحی که درباره ایران قیمت گزاف یک مبارزه چنددهه‌ای دارد.

داوود مرادیان، کارگردان و تهیه‌کننده «مبارزه برای صلح» درباره این مستند گفت: آجامو باراکا به‌عنوان یک شخصیت ضداستعماری و چپ‌گرای آمریکایی و بنیان‌گذار اتحاد سیاه‌پوستان برای صلح، نگاه و عقیده‌ای منشعب از دیدگاه‌های مالکوم ایکس دارد و به‌دنبال صلح جهانی است. این شخصیت آمریکایی همچنین به‌شدت مدافع فلسطین است و نسبت به کل جامعه جهانی دغدغه و حس تعهد دارد.

مرادیان ادامه داد: باراکا در مستند «مبارزه برای صلح» علاوه‌بر حضور در اماکن خاصی مانند بهشت زهرا و موزه‌های دفاع‌مقدس و هوافضا و...، با سفر به شهر کاشان، با نوع زیست و سبک زندگی ایرانیان آشنا می‌شود. او همچنین با تحلیلگران و صاحب‌نظران ایرانی گفت‌و‌گو می‌کند و عوامل مخل استقرار صلح جهانی را با آنان به بحث می‌گذارد. بنیان‌گذار اتحاد سیاه‌پوستان برای صلح در این مستند تأکید می‌کند آنچه صلح جهانی را به خطر می‌اندازد، سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا است.

به‌گفته تهیه‌کننده «مبارزه برای صلح»، ساخت این مستند ۵۸دقیقه‌ای نزدیک به یک سال زمان برده است؛ اثری که در تولید آن علی یوسفی به‌عنوان سرپرست تیم تصویربرداری مشارکت داشته و علی سعیدپناه و سیدسجاد حسینی، تصویربرداران؛ شاهین پورداداشی، صدابردار؛ امیرمحمد یوسفی، مدیر تولید؛ محمدرضا یوسفی، جانشین تهیه‌کننده؛ سیدوحید نمازی، مترجم؛ حسن توکلی، گوینده متن و مرضیه بکان، دستیار کارگردان اثر بوده‌اند.

«مبارزه برای صلح» به‌زودی از شبکه پرس تی‌وی به روی آنتن می‌رود.

منبع: پرس تی‌وی