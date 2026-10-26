کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برنامه زمان‌بندی و ورزشگاه‌های محل برگزاری دیدار‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برنامه اعلام‌شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به مصاف تیم‌های چین، قرقیزستان و سوریه می‌رود.

زمان و محل برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

۱۹ دی‌ماه

ایران - چین؛ ساعت ۱۷
ورزشگاه کینگدام آره‌نا، ریاض

۲۳ دی‌ماه

ایران - قرقیزستان؛ ساعت ۲۰
ورزشگاه الشباب، ریاض

۲۸ دی‌ماه

ایران - سوریه؛ ساعت ۱۷
ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد، ریاض

اعلام برنامه مسابقات در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی عربستان و احتمال تغییر در میزبانی این کشور از جام ملت‌های آسیا افزایش یافته است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعیه مربوط به برنامه مسابقات، اشاره‌ای به احتمال تعویق این رقابت‌ها نکرده است. این در حالی است که AFC در پی لغو پروازهای عربستان و مشکلات مربوط به سفر تیم الوصل امارات به ریاض، دیدار این تیم مقابل النصر در لیگ نخبگان آسیا را به تعویق انداخت. در مقابل قرار است الاهلی عربستان در جده از الغرافه قطر میزبانی کند.

در هفته‌های اخیر تنش‌های نظامی میان عربستان و یمن افزایش یافته و به لغو یا اختلال در برخی پروازهای عربستان منجر شده است. همین موضوع نگرانی‌هایی را درباره شرایط برگزاری رویدادهای ورزشی در این کشور به وجود آورده است. رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن نیز پیش‌تر با اشاره به شرایط امنیتی منطقه، برگزاری جام ملت‌های آسیا در عربستان طبق برنامه فعلی را با دشواری‌هایی همراه دانسته بود.

با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکنون برنامه اعلام‌شده برای برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان را تغییر نداده است. جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قرار است از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در شهرهای ریاض، جده و الخُبر عربستان برگزار شود.

برچسب ها: جام ملت های آسیا ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مختار
۲۰:۰۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
بستگی به یمن دارد برگزاری جام اگر صلح دایمی کردن بازیها انجام میشودوگرنه.....
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