باشگاه خبرنگاران جوان - موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: پرونده یک متخلف ارزی که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو ارز دولتی را با هدف واردات کالا‌های اساسی دریافت کرده بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات ارزی در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

او افزود: با بررسی مستندات و محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده متخلف را به پرداخت یک هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین وی به بازگرداندن ارز دریافتی، تعلیق کارت بازرگانی و محرومیت یک‌ساله از فعالیت‌های بازرگانی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با اشاره به عملکرد این اداره کل در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی در سال جاری بیان کرد: در این مدت، ۱۵۴ پرونده مرتبط با تخلفات تعهدات ارزی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است و متخلفان این پرونده‌ها، علاوه بر الزام به بازگرداندن ارز دریافتی، در مجموع به پرداخت ۱۹۵ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

رهبر با تاکید بر اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و ضرورت اجرای تعهدات مربوط به دریافت ارز دولتی تصریح کرد: پرونده‌های تخلفات ارزی به دلیل حساسیت موضوع و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد کشور، با اولویت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند و پیگیری اجرای احکام صادره نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان فارس با رسیدگی قاطع و قانونی به پرونده‌های تخلفات ارزی، استرداد ارز‌های تخصیص‌یافته و برخورد با متخلفان، صیانت از منابع ارزی کشور و حقوق عمومی را دنبال می‌کند.

منبع: تعزیرات فارس