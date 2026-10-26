پیمانکار مجموعه ورزشی آزادی که روز گذشته زمان بهره برداری از چمن ورزشگاه آزادی را ۱۲ هفته اعلام کرده بود اظهارات خود را اصلاح کرد.

باشگاه خبرنگارارن جوان - روز گذشته پیمانکار مجموعه ورزشی آزادی گفته بود که بهره برداری از زمین ورزشگاه احتمالا 12 هفته زمان نیاز دارد اما امروز دو شنبه 4 آبان در اظهاراتی جدید گفت: در تکمیل توضیحات ارائه‌شده درباره زمان آماده‌سازی و بهره‌برداری از چمن ورزشگاه آزادی، به اطلاع می‌رساند با آغاز تغییرات جوی و افزایش بارندگی در فصل پاییز امکان کوتاه کردن زمان بهره برداری تا حدود ۸ هفته هم وجود دارد تا ورزشگاه به شرایط مدنظر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برای بهره‌برداری برسد.

بر این اساس، بازه زمانی اعلام‌شده در توضیحات شرکت توسعه و نگهداری و اظهارات اینجانب در مصاحبه روز گذشته، مغایرتی با یکدیگر ندارند.

چراکه زمان نهایی بهره‌برداری به شرایط دمایی و بارندگی بستگی دارد.