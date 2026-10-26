مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم از تولید حدود ۸۰ محتوای رسانه‌ای با محوریت روایت‌های مردمی از روزهای جنگ خبر داد و گفت: این تولیدات با هدف ثبت تاریخ شفاهی و اجتماعی شهر قم تهیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -عباس ذاکری اظهار کرد: یکی از اقدامات سازمان فرهنگی در حوزه رسانه، ثبت روایت‌های مردمی از روزهای جنگ و اتفاقات اجتماعی شهر قم بود.

وی افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ تولید رسانه‌ای از حضور مردم و روایت‌های آنان در سطح شهر تهیه شد که هدف اصلی آن ثبت تاریخ این دوره برای آیندگان است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم گفت: این آثار در بسترهای رسانه‌ای سازمان منتشر شده و بخشی از آنها نیز برای استفاده رسانه‌های سراسری و سیمای نور ارسال شده است.

ذاکری تأکید کرد: روایت مردم، بخشی مهم از تاریخ اجتماعی شهر است و باید این روایت‌ها ثبت و حفظ شوند.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، روایت جنگ
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