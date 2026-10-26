  مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: میزان بارشها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با افزایش حدود ۵/۷ برابری نسبت به سال گذشته به ۲۱/۲ میلی متر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس آمار بارندگیها در آذربایجان غربی تا ۳ ام آبانماه سال جاری، میزان بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با افزایش ۴۷۳ درصدی از ۳/۷ میلی متر به ۲۱/۲ میلی متر رسیده است

وی گفت: بارش ثبت‌شده در این حوضه ۶٫۸ میلی‌متر بیشتر از میانگین بلندمدت ۱۴٫۴ میلی‌متری است.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص سایر حوضه های آبریز استان نیز گفت: بارش حوضه زاب با ۳۴٫۷ میلی‌متر و حوضه ارس با ۲۱ میلی‌متر گزارش شده است و در مجموع هر سه حوضه تا تاریخ اعلام‌شده به میزان چشم گیری بالاتر از میانگین بلندمدت خود بارش داشته اند..

قربانپور با بیان اینکه میزان بارشها در آذربایجان‌غربی ۴۷ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت است گفت:بر پایه جدول وضعیت بارش ایستگاه‌های هواشناسی آذربایجان‌غربی تا ۳ آبان ۱۴۰۵، بارش تجمعی استان از ابتدای سال آبی به ۲۳/۰۹ میلی‌متر رسیده است؛ رقمی که ۶ میلی‌متر، بیشتر از میانگین بلندمدت است همچنین میزان بارش استان در مدت مشابه سال قبل ۴/۵ میلی‌متر ثبت شده بود.

مدیرکل هواشناسی استان یادآور شد:در میان ایستگاه‌ها، اشنویه با ۴۶٫۸ میلی‌متر بیشترین و سلماس با ۱۰٫۸ میلی‌متر کمترین بارش را داشته‌اند. بارش ثبت‌شده در سلماس و چایپاره به‌ترتیب ۴٫۳ و ۴٫۲ میلی‌متر کمتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ چالدران نیز با ۰٫۱ میلی‌متر کاهش، اندکی پایین‌تر از میانگین قرار دارد.