باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره وضعیت پیکر یک دختر جوان در بیمارستان رازی قائم‌شهر و ادعای بروز نقص در سردخانه این مرکز، رئیس بیمارستان این موضوع را تکذیب کرد و توضیحاتی درباره علت وضعیت مشاهده‌شده ارائه داد.

مجید ذبیحی اظهار کرد: این دختر روز جمعه به دلیل مسمومیت به بیمارستان رازی قائم‌شهر منتقل شده بود و ادعاهای مطرح‌شده درباره خرابی سیستم سردخانه بیمارستان صحت ندارد.

وی افزود: در صورت وجود اختلال در سردخانه، سایر اجساد نگهداری‌شده در آن نیز باید علائم فساد نعشی نشان می‌دادند، در حالی که چنین وضعیتی مشاهده نشده است.

رئیس بیمارستان رازی قائم‌شهر با اشاره به ملاحظات مربوط به نگهداری اجساد برای انجام معاینات پزشکی قانونی گفت: اجسادی که نیازمند بررسی‌های پزشکی قانونی هستند، نباید به‌صورت منجمد و در سردخانه زیر صفر نگهداری شوند؛ زیرا انجماد می‌تواند موجب تغییر در بافت جسد شود.

ذبیحی درباره مایعات خون‌آلود مشاهده‌شده در اطراف پیکر متوفی نیز توضیح داد: بر اساس نظر تخصصی تیم پزشکی، خروج این مایعات و بوی نامطبوع ناشی از آن به مسمومیت و تغییرات و فساد اندام‌های داخلی پس از آن مربوط بوده و ارتباطی با عملکرد سردخانه بیمارستان ندارد.

وی در پایان تأکید کرد که پیکر متوفی برخلاف ادعاهای منتشرشده، به پزشکی قانونی تحویل داده شده است و از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خواست پیش از انتشار یا بازنشر مطالب، صحت اطلاعات را بررسی کنند و نسبت به پیامدهای انتشار اخبار تأمل داشته باشند.