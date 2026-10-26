تشدید برخورد با تخلفات ناوگان باری سبک و سنگین در معابر شهری قم

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفر نادری با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی شهروندان و ساماندهی تردد در معابر شهری اظهار داشت: در قالب این طرح، وضعیت فنی و ایمنی خودروهای باری با حساسیت ویژه مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد و با موارد تخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در ناوگان باری افزود: تردد خودروهای فاقد چراغ یا دارای نقص در سیستم روشنایی جلو و عقب، حمل بار غیرمتعارف و مهارنکردن ایمن بار، از جمله تخلفاتی است که در این طرح مورد توجه جدی قرار دارد.

رئیس پلیس راهور استان قم همچنین حمل خاک و مصالح ساختمانی بدون استفاده از پوشش و چادر مناسب را از عوامل ریزش بار در معابر، ایجاد آلودگی و به خطر افتادن ایمنی تردد دانست و تصریح کرد: با این تخلفات، همچنین توقف‌های غیرمجاز و سد معبر که موجب اختلال در جریان ترافیک و ایجاد گره‌های ترافیکی می‌شوند، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

اجرای این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش مخاطرات ناشی از تخلفات ناوگان باری، پیشگیری از انسداد معابر و روان‌سازی ترافیک شهری انجام می‌شود.

منبع:شهرداری قم