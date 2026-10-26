۱۵۵۰ رأس دام سبک در سه روستای بخش مرکزی شهرستان سیب‌وسوران علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ادهم جهاندیده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیب و سوران گفت: این عملیات در محدوده بخش مرکزی این شهرستان اجرا شد.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، ۱۵۵۰ رأس دام سبک شامل گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند. دام‌های متعلق به حدود ۳۷ خانوار در سه روستا تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

جهاندیده اظهار داشت: بیماری تب برفکی از بیماری‌های استراتژیک و واگیر دام است که می‌تواند خسارت‌های اقتصادی قابل‌توجهی به دامداران وارد کند. واکسیناسیون دام‌های مستعد، در کنار رعایت اصول بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه، از اقدامات مهم در کنترل و پیشگیری از گسترش این بیماری به شمار می‌رود.

شایان ذکر است عملیات های واکسیناسیون دامی گامی مهمی در حفظ سرمایه دامی و اقتصاد خانوار روستایی و عشایری می باشد و این خدمات در زمینه پیشگیری از بیماریهای استراتژیک دامی به صورت رایگان توسط اداره کل دامپزشکی استان اجرایی می گردد.

منبع: دامپزشکی سیستان و بلوچستان

برچسب ها: واکسیناسیون دام ، دامپزشکی
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