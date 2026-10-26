مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از دستگیری مردی خبر داد که در پی یک درگیری در محدوده اتوبان شهید باقری، با سلاح سرد به شهروندی حمله کرده و موجب قطع انگشتان دست او شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام پلیس، این درگیری پس از آن رخ داد که متهم در محدوده یک واحد صنفی برای همسر شاکی مزاحمت ایجاد کرد. در ادامه، میان دو طرف درگیری شکل گرفت و فرد مظنون با ضربات قمه، دست شاکی را مجروح کرد؛ به‌طوری‌که انگشتان دست او قطع شد.

به گفته پلیس، متهم پس از وقوع حادثه از محل گریخت و شناسایی و دستگیری او در دستور کار تیم عملیات پایگاه چهارم پلیس اطلاعات پایتخت قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهم در عملیات پلیسی

تیم‌های عملیاتی با انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از روش‌های تخصصی، هویت متهم و محل اختفای او را شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان داد فرد مظنون در محدوده سه‌راه آذری حضور دارد.

در ادامه، مأموران پس از تکمیل بررسی‌ها و با مسدود کردن مسیر‌های فرار، طی عملیاتی هدفمند متهم را دستگیر کردند.

تأکید پلیس بر برخورد با مزاحمت و خشونت

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت با تأکید بر برخورد قانونی با موارد مزاحمت و درگیری‌های خشونت‌آمیز اعلام کرد چنین رفتار‌هایی از سوی پلیس و دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: دستگیری ، متهم
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