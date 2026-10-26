برخورد صاعقه در منطقه مرزی بورالان شهرستان ماکو موجب تلف شدن ۱۵۰ رأس دام سبک و خسارت ۵۲ میلیاردی به دامداران روستای ملحم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقوع صاعقه مهیب در روستای ملحم از توابع منطقه بورالان شهرستان ماکو حادثه‌ای تلخ برای دامداران محلی رقم زد و خسارات سنگین مالی به جای گذاشت.

در جریان این حادثه ۱۵۰ رأس دام سبک در محل چراگاه تلف شدند و ۳۰ رأس دام دیگر نیز به شدت آسیب دیدند.

کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماکو پس از حضور میدانی و ارزیابی‌های اولیه میزان خسارت وارده به دامداران این منطقه محروم را بیش از ۵۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه معاون فنی و زیربنایی و رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ماکو با حضور در روستای ملحم ضمن بررسی میدانی ابعاد خسارت، روند پیگیری و حمایت از دامداران آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دادند. 

منطقه بورالان ماکو به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی خاص همواره در فصل بارش‌ها با پدیده‌های جوی از جمله صاعقه‌های شدید مواجه است که لزوم تجهیز دامداران به هشدارهای هواشناسی و راهکارهای پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

برچسب ها: برخورد صاعقه ، تلف شدن گوسفندان
خبرهای مرتبط
تلف شدن ۴۶ راس گوسفند بر اثر برخورد با خودرو در شوش
۷۲ راس گوسفند در مهاباد بر اثر برخورد صاعقه تلف شدند+ فیلم
عامل تلف شدن ۴۰۰ راس دام در صالح‌آباد مشخص شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد ۳ دستگاه خودروی سواری در جاده ارومیه - اشنویه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت
آخرین اخبار
برخورد ۳ دستگاه خودروی سواری در جاده ارومیه - اشنویه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت
آغاز کشت مکانیزه سیر در ۸۰۰ هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی/ پیش‌بینی برداشت ۲۵ هزار تن محصول
مشارکت خیران روستای بیوران علیا در تجهیز پایگاه اورژانس سردشت
دستگیری عاملان نزاع خیابانی در ارومیه کمتر از چند ساعت
صاعقه جان ۱۵۰ رأس دام را در بورالان ماکو گرفت
افزایش ۵/۷ برابری بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه