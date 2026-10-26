برخورد صاعقه در منطقه مرزی بورالان شهرستان ماکو موجب تلف شدن ۱۵۰ رأس دام سبک و خسارت ۵۲ میلیاردی به دامداران روستای ملحم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقوع صاعقه مهیب در روستای ملحم از توابع منطقه بورالان شهرستان ماکو حادثه‌ای تلخ برای دامداران محلی رقم زد و خسارات سنگین مالی به جای گذاشت.

در جریان این حادثه ۱۵۰ رأس دام سبک در محل چراگاه تلف شدند و ۳۰ رأس دام دیگر نیز به شدت آسیب دیدند.

کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماکو پس از حضور میدانی و ارزیابی‌های اولیه میزان خسارت وارده به دامداران این منطقه محروم را بیش از ۵۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه معاون فنی و زیربنایی و رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ماکو با حضور در روستای ملحم ضمن بررسی میدانی ابعاد خسارت، روند پیگیری و حمایت از دامداران آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دادند.

منطقه بورالان ماکو به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی خاص همواره در فصل بارش‌ها با پدیده‌های جوی از جمله صاعقه‌های شدید مواجه است که لزوم تجهیز دامداران به هشدارهای هواشناسی و راهکارهای پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.