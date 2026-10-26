وزیر امور خارجه، در پیامی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، بر ضرورت تداوم پدافند غیرعامل و نقش آن در پایداری کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، امروز دوشنبه ۴ آبان ماه در پیامی به مناسبت هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل، با تأکید بر نقش این حوزه در پایداری کشور در دو جنگ اخیر، اعلام کرد: وزارت امور خارجه از تمام ظرفیت خود در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی برای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور و تأمین منافع ملی استفاده خواهد کرد.

متن پیام سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

«پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است و نباید با هیچ بهانه و توجیهی متوقف شود.

(رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رحمه‌الله علیه)

هم‌زمان با فرارسیدن هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل، فرصت را غنیمت شمرده، نقش و جایگاه این عرصه بسیار مهم را که در سایه رهنمود‌های حکیمانه و درایت رهبر شهیدمان بنیان گذاشته شد و با اهتمام تمامی ارکان حاکمیت و حضور پررنگ ملت شریف ایران در میدان‌های مقاومت، موجب پایداری ستودنی کشور در دو جنگ اخیر گردید و بسیاری از توطئه‌های دشمنان انقلاب و ایران اسلامی را خنثی نمود، یادآوری می‌نمایم.

مقاومت پیروزمندانه کشور عزیزمان طی دو تهاجم اخیر دشمن، تنها از رهگذر همبستگی و بسیج تمامی بخش‌های نظامی و غیرنظامی و حضور افتخارآمیز آحاد ملت ایران در میدان‌های مقاومت میسر گشته و با بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی و همکاری نزدیک نیرو‌های مسلح و دستگاه سیاست خارجی در مسیر صیانت از استقلال و سربلندی کشور، موفقیت‌های عظیمی را برای میهن اسلامی به ارمغان آورده است.

وزارت امور خارجه با عنایت ویژه به شعار هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۵ تحت عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار»، ضمن تأکید بر نقش اصلی مردم در دفاع از ایران اسلامی، از تمام ظرفیت خود در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، در راستای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور و تأمین منافع ملی منطبق با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، استفاده خواهد کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در خاتمه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی، به‌خصوص رهبر شهید انقلاب، فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل را به تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه تبریک عرض نموده و موفقیت آنان در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران در این شرایط خطیر را از حق تعالی مسئلت می‌نمایم.»

برچسب ها: عراقچی ، پدافند غیرعامل
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