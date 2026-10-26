باشگاه خبرنگاران جوان- فریبا محمدیان در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون چوگان، با قدردانی از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان از این رشته اصیل ایرانی اظهار داشت: توجه ویژه وزیر ورزش به حفظ و ارتقای میراث‌های ورزشی کشور، به‌ویژه چوگان، ارزشمند است و حمایت‌های مادی و معنوی ایشان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و تقویت این رشته در کشور باشد.

وی با اشاره به عملکرد فدراسیون چوگان در حوزه‌های مختلف افزود: اقدامات انجام‌شده در این فدراسیون قابل توجه است و افراد بسیاری در دوره‌های گذشته برای حفظ و توسعه این رشته تلاش کرده‌اند. امروز نیز مجموعه‌ای توانمند در فدراسیون حضور دارد که با پیگیری مسائل و رفع موانع، مسیر پیشرفت چوگان را دنبال می‌کند.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار اصفهان در حوزه ورزش و تعامل سازنده با وزیر ورزش و جوانان، بر اهمیت همراهی مدیران و مسئولان برای توسعه رشته‌های ریشه‌دار کشور تأکید کرد.

محمدیان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی چوگان خاطرنشان کرد: چوگان میراثی ارزشمند برای ایران است و ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت دارد. حفظ این میراث در کنار ارتقای جایگاه ورزشی آن، مستلزم توجه به ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه فعالیت گسترده‌تر در این رشته است. چالش‌ها و موانع نیز نباید مانع بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها شوند.

وی با اشاره به حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان از چوگان تصریح کرد: توسعه این رشته نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و سرمایه‌گذاری است. حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی وزیر ورزش، فرصت مناسبی برای تقویت زیرساخت‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای چوگان فراهم کرده است.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین با تأکید بر تسهیل فرآیندهای اجرایی گفت: مقررات اداری باید در خدمت توسعه ورزش قرار گیرند و زمینه تسریع فعالیت‌ها را فراهم کنند. طراحی برنامه‌های خلاقانه و استفاده از راهکارهای اجرایی متناسب با ظرفیت‌های چوگان نیز می‌تواند به گسترش این رشته کمک کند.

محمدیان با اشاره به اهمیت توسعه چوگان در سراسر کشور اظهار داشت: گسترش این رشته در استان‌های مختلف، نیازمند سیاست‌های حمایتی و اقدامات متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه است. وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون چوگان می‌توانند با شناسایی فرصت‌ها و پیگیری نیازهای استانی، زمینه حضور گسترده‌تر این رشته را فراهم کنند. برخورداری استان‌ها از فرصت توسعه چوگان، در حفظ و ارتقای جایگاه این میراث ورزشی اهمیت دارد.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های رئیس فدراسیون چوگان برای پیشبرد امور و رفع موانع این رشته، بر اهمیت تداوم حمایت‌ها و تقویت همکاری میان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون و مجموعه‌های استانی تأکید کرد.