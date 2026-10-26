باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری میان چند نفر در خیابان اسماعیل‌زاده ارومیه موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در تشریح این خبر اظهار کرد: با اقدام به‌موقع و اشراف اطلاعاتی مأموران عوامل اصلی این درگیری شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که علت این درگیری اختلافات شخصی میان طرفین بوده است، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و هرگونه هنجارشکنی و اقدام به نزاع دسته‌جمعی یا فردی با واکنش قاطع و قانونی مراجع انتظامی روبه‌رو خواهد شد.