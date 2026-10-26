باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، امروز در نشست خبری خود که در خانه شهر (بلدیه) برگزار شد، درباره ورود متروباس‌ها به تهران و شایعه تخریب میادین برای تردد اتوبوس‌های سه‌کابین اظهار کرد: مطالب مطرح‌شده در این زمینه شگفت‌انگیز است و در یک توییت و چند خط، سه یا چهار ادعای نادرست مطرح شده است؛ از جمله دریافت پول از بانک مرکزی، چند برابر بودن قیمت اتوبوس‌ها و ضرورت تخریب میادین که همگی نادرست هستند.

وی افزود: در این زمینه شکایت حقوقی مطرح کرده‌ایم و با مشخص شدن نتیجه آن، تکلیف این ادعا‌ها روشن خواهد شد. باید در شرایط فعلی تلاش کنیم اخبار مثبت و امیدبخش به مردم منتقل شود و از ایجاد نگرانی و ناامیدی در جامعه پرهیز کنیم.

ورود اتوبوس‌ها به تهران با وجود محدودیت‌ها ادامه دارد

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، اتوبوس‌های ۲۶ متری در کنار اتوبوس‌های دوکابین و تک‌کابین وارد کشور شده‌اند.

محمدخانی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، میزان ورود اتوبوس به کشور نسبت به دوره گذشته دو برابر شده است. همچنین اتوبوس‌های دوکابین فعال در خطوط با استقبال شهروندان روبه‌رو شده‌اند.

وی در تشریح قرارداد‌های شهرداری تهران با طرف چینی اظهار کرد: دو مدل قرارداد در این زمینه وجود دارد؛ نخست، تفاهم دولت‌های ایران و چین برای خرید ۲۱۰۰ واگن مترو برای سراسر کشور که سهم شهرداری تهران از این تعداد ۱۰۷۱ واگن است و دوم، قرارداد‌های مربوط به خرید اتوبوس و تاکسی برقی.

محمدخانی ادامه داد: قرارداد با طرف چینی امکان استفاده از مدل‌های مختلف تأمین مالی را فراهم کرده است. در همین چارچوب، دو دستگاه اتوبوس سه‌کابین وارد شده و ورود سایر دستگاه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی در تهران گفت: ۳۱ دستگاه دیگر نیز در روز‌های آینده وارد خیابان‌ها می‌شوند. همچنین ۱۷ دستگاه از این اتوبوس‌ها در حملات آمریکا آسیب دیدند.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: ورود اتوبوس‌های تک‌کابین برقی نیز ادامه دارد و مذاکراتی برای افزودن مدل‌های جدید به سبد خرید تاکسیرانان در جریان است. استفاده از ظرفیت قرارداد‌ها برای واردات ون‌تاکسی‌های برقی و سایر مدل‌ها نیز در دست بررسی است.

رونمایی از بسته جدید مسکن در آینده نزدیک

محمدخانی درباره وضعیت نوسازی بافت فرسوده تهران گفت: تا جایی که اطلاع دارم، نوسازی بافت فرسوده در دوره ششم مدیریت شهری نسبت به دوره‌های قبل کاهش نداشته و با اجرای مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ داده است.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون ماده پنج درباره طرح‌های موضعی و موضوعی افزود: در مناطقی مانند نفرآباد، کن و اسلام‌آباد، پس از سال‌ها رکود ساخت‌وساز، زمینه نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده فراهم شده است.

سخنگوی شهرداری تهران از تدوین بسته جدید مسکن خبر داد و گفت: در این بسته، مشوق‌ها و اقداماتی برای ترغیب مردم به بازسازی خانه‌های خود پیش‌بینی شده است. همچنین هماهنگی‌هایی با وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قوانین و رفع موانع ساخت‌وساز انجام شده تا زمینه فعالیت مردم و سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن فراهم شود.

شهرداری برای بازدید اعضای شورا از مناطق محدودیتی ایجاد نکرده است

محمدخانی در واکنش به گلایه یکی از اعضای شورای شهر درباره ایجاد محدودیت برای بازدید از مناطق شهرداری اظهار کرد: نامه ارسال‌شده برای بازدید، مستلزم اختصاص یک روز کامل از وقت شهردار منطقه، مشاوران و معاونان بود؛ موضوعی که عملاً می‌توانست فعالیت‌های دیگر منطقه را مختل کند.

وی افزود: با توجه به تعداد اعضای شورای شهر، لازم است برنامه بازدید‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن فراهم بودن امکان نظارت، امور جاری مناطق نیز متوقف نشود. با این حال، شرایط برای بازدید اعضای شورا از مناطق فراهم بوده و در طول پنج سال گذشته نیز بازدید‌هایی از پروژه‌های مختلف انجام شده است.

زمان مناسبی برای طرح موضوع استیضاح شهردار نیست

سخنگوی شهرداری تهران درباره اظهارات مطرح‌شده پیرامون استیضاح شهردار تهران گفت: چنین صراحتی را در سخنان اعضای شورا ندیده‌ام و این موضوع را در رسانه‌ها مشاهده کرده‌ام.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری در سال‌های اخیر اظهار کرد: مجموعه شهرداری به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و هر هفته اخبار و پروژه‌های جدیدی به مردم ارائه می‌شود. اجرای طرح‌هایی مانند «تورم صفر»، افتتاح آزادراه شهید شوشتری و پروژه‌های عمرانی دیگر از جمله اقدامات در حال انجام است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد زمان‌بندی مناسبی برای طرح چنین موضوعاتی نیست. البته نمی‌توان این دیدگاه را به تمام اعضای شورا تعمیم داد.

حمایت دولت از طرح «تورم صفر»

محمدخانی با اشاره به طرح «تورم صفر» گفت: این طرح با حمایت رئیس‌جمهور روبه‌رو شده و ایشان بار‌ها تأکید کرده‌اند که سایر شهر‌ها نیز می‌توانند از تجربه تهران استفاده کنند.

وی افزود: کمیته‌ای هفت‌نفره با حضور برخی وزرا و شهردار تهران برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. شهردار تهران نیز در جلسه اخیر کمیته و در نشست هیئت دولت گزارش‌هایی درباره طرح ارائه کرده که با استقبال همراه بوده است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه دولت و شهرداری به دنبال تداوم اجرای این طرح هستند، ابراز امیدواری کرد حمایت وزارتخانه‌ها از آن افزایش یابد تا امکان اجرای طرح در سایر شهر‌ها نیز فراهم شود.

وی همچنین درباره میزان رضایت شهروندان از این طرح اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ قلم کالا از طریق خرید حضوری و غیرحضوری، با استفاده از سامانه شهرزاد و کارت بانکی سرپرست خانوار عرضه می‌شود. بر اساس دو نظرسنجی انجام‌شده، میزان رضایت خریداران از طرح بیش از ۹۰ درصد بوده است.

محمدخانی ادامه داد: قرار است مرغ، رب و پنیر نیز تا پایان ماه به اقلام این طرح اضافه شود. افزایش تعداد و دسترس‌پذیری مراکز عرضه و افزودن کالا‌های جدید نیز از جمله درخواست‌های شهروندان است که پیگیری خواهد شد.

شهرداری تهران مقصر خشک‌شدن درختان چیتگر نیست

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره قطع و خشک‌شدن درختان پارک چیتگر گفت: تکرار یک ادعای نادرست، برای آن اعتبار ایجاد نمی‌کند. در سال ۱۴۰۳ جلسه‌ای سه‌ساعته با حضور فعالان محیط زیست و مسئولان مرتبط در پارک چیتگر برگزار شد و دلایل مختلف خشک‌شدن و آفت‌زدگی درختان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در آن جلسه، نقش شرایط اقلیمی و اقدامات انجام‌شده در دهه‌های گذشته بررسی شد. شهرداری آمادگی دارد با حضور اعضای شورا و کارشناسان محیط زیست، بار دیگر از این بوستان بازدید کند تا اقدامات انجام‌شده و دلایل بروز این مشکل بررسی شود.

محمدخانی با اشاره به کاشت ده‌ها هزار نهال و اجرای طرح‌های آبرسانی و بازچرخانی آب در سال‌های اخیر تأکید کرد: مشکلی که طی دو دهه ایجاد شده است، با اقدامات چندساله به‌طور کامل برطرف نمی‌شود.

شایعه اخراج ۳۵۰ کارگر حوزه پسماند صحت ندارد

محمدخانی درباره انتشار اخباری مبنی بر اخراج ۳۵۰ کارگر حوزه پسماند اظهار کرد: این خبر از اساس صحت ندارد و نخستین بار در برخی شبکه‌هایی منتشر شده که به گفته وی، شباهت‌هایی با شیوه‌های رسانه‌ای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داشته‌اند.

وی افزود: تعداد زیادی از کارکنان سازمان مدیریت پسماند که قرارداد موقت داشتند، در حال تبدیل وضعیت به قرارداد‌های بلندمدت و باثبات‌تر هستند و ممکن است در این فرایند وقفه‌هایی ایجاد شود.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه انتشار چنین شایعاتی می‌تواند موجب نگرانی و ناامیدی مردم شود، از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، دقت بیشتری داشته باشند.

احداث پارکینگ‌پناهگاه‌ها در طرح جامع زیرسطحی تهران

محمدخانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تمهیدات شهرداری برای شرایط جنگی گفت: کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و مدیریت شهری نیز اقدامات خود را متناسب با این شرایط انجام می‌دهد.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت برخی ایستگاه‌های مترو، مجتمع‌های تجاری و مدارس برای استفاده در شرایط اضطراری افزود: سازمان مدیریت بحران ظرفیت‌های موجود در مناطق و نواحی را شناسایی کرده است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در برنامه بلندمدت، ساخت سازه‌های چندمنظوره زیرزمینی از جمله مجتمع‌های تجاری و اداری زیرزمینی و پارکینگ‌پناهگاه‌ها پیش‌بینی شده است. این سازه‌ها در شرایط عادی کاربری مشخصی دارند و در شرایط جنگی نیز می‌توانند برای پناه‌گیری مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: این موضوع در قالب طرح جامع زیرسطحی تهران به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و یکی از پارکینگ‌پناهگاه‌ها در منطقه ۱۰ نیز در آستانه افتتاح است.

شهرداری تهران آماده احداث راه‌آهن شهری با شهر‌های اطراف است

محمدخانی در واکنش به مصوبه هیئت وزیران درباره کاهش جمعیت‌پذیری تهران و البرز اظهار کرد: شهرداری تهران به دنبال همکاری حداکثری با دولت است، اما برخی تصمیم‌ها با رویکرد مورد تأکید رئیس‌جمهور هم‌راستا نیستند.

وی افزود: محدودیت‌های ایجادشده در حوزه ساخت‌وساز می‌تواند به توقف تولید مسکن و تشدید مشکلات بافت فرسوده منجر شود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از واحد‌های مسکونی پایتخت در محدوده بافت فرسوده قرار دارند و لازم است آثار تصمیم‌های مرتبط با این حوزه با دقت بیشتری بررسی شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به پیشنهاد احداث راه‌آهن شهری میان تهران و شهر‌های اطراف گفت: شهرداری در این زمینه، از جمله در پروژه پرند، پیش‌قدم شده و برای اجرای طرح‌های مشابه در سایر شهر‌های اطراف نیز اعلام آمادگی کرده است.

ارائه خدمات آموزشی به اتباع و افراد فاقد مدارک هویتی

محمدخانی درباره فعالیت مراکز آموزشی در بوستان‌ها برای اقشار آسیب‌دیده و اتباع گفت: شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری میان اتباع و افراد دارای شناسنامه یا فاقد شناسنامه تفاوتی در ارائه برخی خدمات حمایتی قائل نشده است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در دوران کرونا افزود: در آن دوره، شهرداری برای واکسیناسیون اتباع فاقد مدارک هویتی نیز اقدام کرد و نیرو‌های مربوطه برای شناسایی این افراد در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: آموزش‌های متنوعی نیز در فرهنگسرا‌ها برای گروه‌های مختلف ارائه می‌شود و آمار دقیق این خدمات پس از استعلام از مجموعه‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

در حاشیه نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، که امروز در خانه شهر (بلدیه) برگزار شد، از حسین قربانی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، تقدیر به عمل آمد.