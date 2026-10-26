رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، جزئیاتی از دیدار خود با رهبر معظم انقلاب را تشریح کرد و گفت: شجاعت و صلابت رهبر شهید انقلاب، عینا در رهبر انقلاب قابل مشاهده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۴ آبان) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت مجدد ایام فاطمیه، به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: خداوند را بسیار شاکر هستیم که در زیر سایه ولایت‌فقیه نفس می‌کشیم. امام راحل در دهه نخست انقلاب، امام شهید در دهه‌های اخیر و اکنون نیز مقام معظم رهبری، کشتیبانان نظام و انقلاب و کشور بوده و هستند. صالح بعد صالح.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: امروز سکاندار کشتی انقلاب، شخصیت ارزنده‌ای است که در نهایت صلابت و اقتدار و تدبیر است. ایشان با شخصیت سترگی که دارند، مؤمن به وعده‌های الهی و متکی به ملت هستند. مقام معظم رهبری، تجلی تمام‌عیار آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» هستند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به استواری و صلابت رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در دیداری که توفیق پیدا کردم و در محضر مقام معظم رهبری حضور یافتم، به عینه مشاهده کردم که ایشان در نهایت صلابت و صحت هستند. همان شجاعت و استواری و تزلزل‌ناپذیری که در امام شهید متجلی بود در رهبر معظم انقلاب نیز عیان است. ایمان ایشان، بلند؛ توکل‌شان بالا؛ توانمندی‌شان، برجسته و انرژی‌شان متزاید بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: هیبت و صلابت و قاطعیت رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن و خیرخواهی‌شان برای عموم مردم، حقیقتاً شگرف است. ایشان کاملاً مشرف به مسائل روز داخلی و خارجی هستند و از مجاری مختلف، اطلاعات به ایشان واصل می‌شود.

رئیس عدلیه با اشاره به محتوای دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری، گفت: در دیداری که در محضر مقام معظم رهبری حضور داشتم، گزارشی از مسائل روز کشور و مسائل مرتبط با قوه قضاییه به محضر ایشان ارائه کردم و در باب هماهنگی‌هایی که میان قوه قضاییه و دو قوه دیگر همچنین دستگاه قضا و نیرو‌های مسلح وجود دارد، گفت‌وگویی انجام گرفت و از رهنمود‌های معظم‌له بهره‌مند و محظوظ شدم.

قاضی‌القضات به برخی از نصایح و دستورات رهبری معظم نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در صدر نصایح و دستورات رهبر معظم انقلاب، آن بود که حتی برای لحظه‌ای نیز فرصت‌ها را از دست ندهیم. باید فرصت‌های خدمت به مردم را غنیمت بشماریم. خدمت صادقانه به مردم، گره‌گشایی از امور آنها و توجه به اقشار مختلف مردم، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند؛ نباید از این اصل غفلت کنیم؛ شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های مردم و درکنار آنها بودن، یک اصل اساسی است. همه امور مملکتی بالاخص اموری که مستقیم به مردم مربوط می‌شود باید در نهایت اتقان و سرعت، تمشیّت شود.

مبارزه با فساد؛ مطالبه رهبر انقلاب و ملت ایران

محسنی‌اژه‌ای، مقوله مبارزه با فساد را از جمله مطالبات مقام معظم رهبری و ملت مبعوث‌شده ایران دانست و اظهار کرد: از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب، مبحث مقابله‌ی قاطعانه با فساد و مظاهر فساد بود. کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و فشار مضاعف بر مردم و زندگی مردم می‌آورند، چه از حیث اقتصادی و چه از جهات امنیتی؛ بدانند که مورد برخورد قاطعانه، قانونی، سریع، دقیق، عادلانه و بدون تبعیض قرار می‌گیرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر موضوع مبارزه با فساد درون‌قوه‌ای تاکید ورزید و گفت: از دیگر توصیه‌ها و اوامر رهبر معظم انقلاب، توجهِ درون تشکیلاتی بود. قطعاً اگر کوچکترین سستی و ضعف و اهمالی در کار ما وجود داشته باشد به مردم جفا کرده‌ایم. بر همین اساس، چنانچه ضعف و ایرادی را در دورن تشکیلات خود مشاهده کردیم، به سرعت در مقام رفع آن برآییم و اجازه ندهیم این ضعف و ایراد به فساد تبدیل شود. فساد در دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی، آثار سوء بسیار زیادی دارد و قابل تحمل نیست.

تضییع حق مردم؛ خط قرمز دستگاه قضا

رئیس دستگاه قضا، خط قرمز دستگاه قضا را تضییع حق مردم دانست و گفت: در همه مراجع و مراکز قضایی، از دادگستری‌ها تا سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و ... باید شرایط و فرایند‌ها به‌گونه‌ای باشد که کوچکترین حقی از مردم تضییع نشود.

محسنی اژه‌ای افزود: باید توجه داشت که حتی بی‌جهت معطل نگه داشتن مردم نیز، به منزله تضییع حقوق آنان است.

رئیس عدلیه توضیح داد: پرونده‌ای را اخیراً مطالعه می‌کردم که طبق آن، اتفاقی در ساعتی از بامداد در معبری، رخ داده بود و بلافاصله نیروی انتظامی و قاضی کشیک ما در صحنه حضور پیدا کرده بودند که این حضور سریع در صحنه، حقیقتاً قابل تقدیر است؛ امت در ادامه، مسئولی در دستگاهی ذیصلاح، در مکتوب کردن گزارش واقعه، دقت کافی را به خرج نداده بود و گزارش آن مسئول، از جامعیت برخوردار نبود و همین قصور در تکمیل گزارش، برای طرفین پرونده، معطلی ایجاد کرده بود. این قبیل موارد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با توسعه ابزار‌ها و روش‌های فناورانه، روند‌های قضایی را کوتاه کنیم و از معطلی مردم بکاهیم؛ بنابراین برای ما قابل پذیرش نیست که کوتاهی در تکمیل یک گزارش، سبب معطلی مردم شود.

مؤلفه‌های تحول‌آفرین در عدلیه

محسنی‌اژه‌ای، در ادامه ضمن برشمردن مؤلفه‌های تحول‌آفرین در عدلیه، اظهار کرد: برای تحول هر چه بیشتر در دستگاه قضا، باید نسبت به تجهیز «مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه» و «مرکز رسانه قوه قضاییه»، اقدام کنیم. مرکز آمار و فناوری ما در خط مقدم تحول فناورانه قضایی است و مرکز رسانه نیز با امپراتوری دروغ دشمن مواجه است. اطلاع‌رسانی و تبیین بیشتر برای مردم و رفع ابهامات و شبهات از اذهان آنان، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است که بخش مهمی از این مسئولیت با مرکز رسانه است و ضروری است کلیه‌ی مراجع و مراکز قضایی در این حوزه، با ارائه اطلاعات شفاف و صحیح، مرکز رسانه و سخنگویی قوه قضائیه را هر چه بیشتر یاری کنند.

براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست، ضمن قدردانی و تمجید از ملت مبعوث‌شده ایران گفت: ملت مبعوث شده ما در نهایت صلابت و اقتدار، در برابر مستکبرین و طواغیت زمان ایستاده است. امروز آمریکای جنایتکار باید فهمیده باشد که دوره‌‎ی قلدری و زیاده‌خواهی گذشته است.

دوران قلدری و زیاده‌خواهی‌های آمریکا گذشته است

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گذشت آن زمانی که آمریکایی‌ها به ایران، کاپیتولاسیون تحمیل می‌کردند؛ امروز مردم ما خونخواه امام شهیدشان و سایر شهدای‌شان هستند و تقاص تمامی جنایت‌های چندین دهه‌ای آمریکا را خواهند گرفت. ملت ما آن روز را می‌بیند که جنایتکاران آمریکایی محاکمه می‌شوند و از آنها تقاص گرفته می‌شود.

همچنین رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت «حسین فهمیده» گفت: شهید حسین فهمیده ثابت کرد که یک نوجوان می‌تواند ره صدساله را یک شبه طی کند و به حقیقتی اسطوره‌گونه تبدیل شود. در این ایام هشت ماهه نیز ما در میادین و خیابان‌ها می‌بینیم که نوجوانان و بچه‌های کوچک ما چه رجز‌هایی برای دشمن متجاوز می‌خوانند؛ رجز‌هایی که از لسان مجاهدان بزرگ در میادین نبرد شنیده می‌شود، این شب‌ها از لسان فرزندان کوچک و کم سن و سال ایران و جان‌فدایان ایران شنیده می‌شود.

رئیس عدلیه در نشست امروز بار دیگر قهرمانی‌ها و افتخارآفرینی‌های ورزشکاران کشورمان در میادین بین‌المللی و مشخصاً موفقیت‌ها و مدال‌های رنگارنگ کشتی گیران تیم ملی و همچنین ورزشکاران پارالمپیک در بازی‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت و افزود: ورزشکاران پارالمپیکی ما بار دیگر غیرت، عزم، اراده و وطن‌دوستی‌شان را به رخ کشیدند و ثابت کردند که محدودیت‌های جسمی، در برابر اراده و غیرت آنها، مقوله‌ای ناچیز است.

قاضی‌القضات با اشاره به هفته پدافند غیرعامل نیز گفت: امام شهید ما بر مقوله پدافند غیرعامل تاکید مؤکدی داشتند. پدافند غیرعامل مقوله‌ای بسیار مؤثر است که کاربرد آن می‌تواند جلوی بروز خسارت‌ها و آسیب‌ها را بگیرد و هزینه‌های اضافی را از بین ببرد. چنانچه در سنوات گذشته، اهتمام بیشتری به مقوله‌ی پدافند غیرعامل داشتیم، امروز با خسارت‌ها و آسیب‌های کمتری مواجه بودیم.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به دوم آبان، روز ملی کارشناس، نقش کارشناس‌ها در امور مختلف بویژه امور و پرونده‌های قضایی را بسیار خطیر دانست و گفت: کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی چنانچه دقیق، عالمانه، مسئولانه و امانت‌دارانه باشد، کمک شایانی به قاضی و کلیت دستگاه قضا خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هشتم آبان، روز محیط‌بانی، گفت: محیط‌بانان نقش بی‌بدیلی در حراست و حفاظت از محیط زیست دارند و در این مسیر بعضاً جان خود را نیز فدا می‌کنند؛ ما قدردان این قشر زحمتکش هستیم و در دستگاه قضا، در چارچوب قانون، از هیچ کمکی به آنها دریغ نخواهیم ورزید.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه