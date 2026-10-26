معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، از تأمین حدود ۸۸ هزار هکتار زمین برای توسعه شهری و روستایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی  در نشست خبری امروز در خود در حوزه تأمین زمین اظهار کرد: از مجموع اراضی تأمین‌شده، حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از محل الحاق و بازنگری طرح‌های جامع شهری، ۳۷ هزار و ۳۷۰ هکتار در حوزه روستایی و یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار نیز از طریق افزایش بهره‌وری در بافت‌های شهری تأمین شده است.

وی افزود: همچنین طی دو سال و نیم گذشته، حدود ۸ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در قالب توسعه شهرهای جدید و ایجاد شهرک‌ها به تصویب رسیده و وارد چرخه توسعه شهری شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روش‌های مختلف تأمین زمین تصریح کرد: تأمین زمین صرفاً به معنای الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها نیست، بلکه بازنگری در طرح‌های جامع و هادی، توسعه شهرهای جدید و ایجاد شهرک‌ها نیز از جمله روش‌هایی است که برای پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه شهری و روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاظمیان با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات کیفی در فرآیند تأمین زمین گفت: در این زمینه، حفاظت از اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پرهیز از انتخاب مناطق دارای مخاطرات طبیعی و توجه ویژه به شهرهای کوچک، میانی و مرزی از جمله اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تأمین زمین باید متناسب با نیازهای واقعی و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور انجام شود، تأکید کرد: زمین مورد نیاز توسعه شهری و روستایی را تأمین می‌کنیم؛ نه با احتکار و نه با اسراف.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: آماده‌سازی اراضی دولتی برای این طرح از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید انجام می‌شود.

پیش‌بینی تراکم تشویقی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده تهران

کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در تهران اشاره کرد و گفت: ساختمان‌های تخریب‌شده یا دارای آسیب جدی سازه‌ای با کاربری مسکونی، تجاری یا اداری خصوصی، مشمول این مصوبه هستند.

وی افزود: بر اساس مصوبه، شهرداری تهران می‌تواند متناسب با شرایط، تا ۵۰ درصد تراکم تشویقی برای این ساختمان‌ها در نظر بگیرد؛ البته اجرای این مشوق باید با رعایت ضوابط محدوده و حریم و مقررات مربوط به بلندمرتبه‌سازی انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برای پلاک‌هایی که امکان استفاده از این مشوق را ندارند نیز انتقال تراکم مازاد به سایر پلاک‌های واجد شرایط پیش‌بینی شده است. در این فرآیند، مبدأ و مقصد انتقال و میزان تراکم جابه‌جاشده باید به‌طور دقیق مشخص باشد.

مصوبه تمرکززدایی از تهران و البرز به معنای ممنوعیت ساخت‌وساز نیست

کاظمیان در ادامه با اشاره به مصوبه تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز اظهار کرد: این مصوبه با هدف کنترل روندهای منفی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط تا زمان تحقق اهداف نهایی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه بر پایه مطالعات علمی و بهره‌گیری از تجربه متخصصان دانشگاهی و اجرایی تهیه شده است، افزود: برای تدوین آن جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده و مصوبه در مراحل بررسی در کمیته فنی، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون زیربنایی دولت و هیئت دولت، اصلاحات متعددی را پشت سر گذاشته است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در این مصوبه ساخت‌وساز ممنوع نشده است، بلکه هدف، مدیریت روند توسعه و کنترل پیامدهای منفی تمرکز فعالیت‌ها و جمعیت در استان‌های تهران و البرز است.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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