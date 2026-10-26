خیران روستای مرزی بیوران علیا با اهدای کمکی ۵۰۰ میلیون ریالی زمینه تعمیر آمبولانس و تأمین تجهیزات حیاتی پایگاه اورژانس ۱۱۵ سردشت را فراهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای تقویت ناوگان امدادرسانی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی اورژانس پیش‌بیمارستانی خیران نیک‌اندیش روستای بیوران علیا با اقدامی خداپسندانه ۵۰۰ میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز آمبولانس پایگاه ۱۱۵ این منطقه اختصاص دادند.

این بسته حمایتی شامل اقلام فنی و تجهیزات پزشکی از جمله سپر جلو، جلوپنجره و پایه گیربکس آمبولانس بنز اسپرینتر و همچنین دو عدد الکترود (پد) حیاتی برای دستگاه شوک قلبی خودکار AED است.

فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از این رویکرد انسان‌دوستانه تصریح کرد: حضور و مشارکت فعال خیران در حوزه سلامت نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش آمادگی ناوگان امدادی، کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و در نهایت ارائه خدمات سریع‌تر و ایمن‌تر به شهروندان منطقه مرزی سردشت دارد.

برچسب ها: مشارکت خیرین ، تجهیز آمبولانس
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