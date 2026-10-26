آتش‌سوزی در محل دپوی زباله در محدوده پل سردخانه مهرشهر، بار دیگر موجب انتشار دود و مشاهده آن در آسمان کرج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دود ناشی از آتش‌سوزی در محدوده مهرشهر، بار دیگر توجه شهروندان را به خود جلب کرد؛ حادثه‌ای که بنا بر اعلام معاون عملیات آتش‌نشانی کرج، منشأ آن آتش‌گرفتن دپوی زباله در محدوده پل سردخانه مهرشهر بوده است.

نکته قابل توجه، تکرار آتش‌سوزی در این محدوده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق علل وقوع حریق‌های مکرر و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار آن‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

تداوم چنین حوادثی می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره کیفیت هوا، انتشار دود و آثار احتمالی آن بر محیط‌زیست و سلامت شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق اطراف، به همراه داشته باشد.

با توجه به تکرار این اتفاق، انتظار می‌رود مسئولان مربوطه ضمن بررسی منشأ آتش‌سوزی‌ها، برای ایمن‌سازی محل دپوی زباله و پیشگیری از وقوع مجدد حریق اقدام کنند تا شهروندان شاهد تکرار چنین صحنه‌هایی در آسمان کرج نباشند.

برچسب ها: آتش سوزی ، دپوی زباله
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