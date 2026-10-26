رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را متهم کرد که برای جلوگیری از شکست در انتخابات در پی کشاندن رژیم صهیونیستی به جنگ با ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» روز دوشنبه از دادستان کل رژیم صهیونیستی خواست تحقیقات کیفری درباره بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به ظن خیانت را آغاز کند.

لیبرمن گفت نتانیاهو طی ماه گذشته مقام‌های ارشد امنیتی را برای انجام اقداماتی تحت فشار گذاشته که ممکن است به رویارویی نظامی با ایران منجر شود. او گفت تلاش برای کشاندن اسرائیل به جنگ در آستانه انتخابات و به خطر انداختن جان نظامیان برای جلوگیری از شکست انتخاباتی، خیانت است.

او همچنین نتانیاهو را به تضعیف مشروعیت کمیته مرکزی انتخابات متهم کرد و هشدار داد این اقدامات می‌تواند به درگیری داخلی گسترده منجر شود. نتانیاهو تاکنون به این اتهامات واکنشی نشان نداده است.

این اتهامات در آستانه انتخابات سراسری روز سه‌شنبه مطرح شده است. نتانیاهو پیش‌تر مدعی شده بود ایران و متحدان منطقه‌ای آن ممکن است برای برهم زدن انتخابات حملاتی انجام دهند و تهدید کرده بود که اسرائیل پاسخ نظامی شدیدی خواهد داد.

لیبرمن ۱۳ اکتبر نیز نتانیاهو را متهم کرده بود که برای حفظ قدرت، احتمال اقدام نظامی علیه ایران، حماس یا حزب‌الله را بررسی می‌کند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، آویگدور لیبرمن
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