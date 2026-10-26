ماجرای ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح ۲۲ فروردین ۱۳۴۴، محمدرضا پهلوی در مسیر ورود به محل کارش در کاخ مرمر بود که رضا شمس‌آبادی بیدگلی، سرباز گارد، با مسلسل به سمت او تیراندازی کرد. محمدرضا پهلوی خود را از خودرو بیرون کشید و به‌سرعت به داخل کاخ دوید. ضارب نیز او را در راهرو تعقیب کرد، اما محافظان کاخ با تیراندازی او را از پا درآوردند. محمدرضا پهلوی خود را به دفترش رساند، در را قفل کرد و زیر میز پناه گرفت و خوش شانس بود که هیچ‌یک از گلوله‌ها به او اصابت نکرد.

پس از این حادثه، خبر تیراندازی ابتدا در مطبوعات به‌عنوان درگیری میان چند سرباز در کاخ مرمر بازتاب یافت و روز بعد، ماجرا به اقدام سربازی با اختلال ناگهانی نسبت داده شد که به شاه تیراندازی کرده بود. در ادامه، ساواک ماجرا را به نیروهای چپ و کمونیستی نسبت داد.