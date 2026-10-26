نایب‌ رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به شرایطی از جمله پشت سرگذاشتن جنگ، محاصره اقتصادی و موانع حمل‌ونقل صادراتی گفت: با انباشت خرمای صادراتی در سردخانه‌ها، باید موانع موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌های فوری اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حامد بدرآبادی در برنامه هشت‌صبح رادیو اقتصاد گفت: میانگین خرمای ذخیره شده از سال گذشته حدود ۲۵ درصد است و محصول امسال هم به آن اضافه شده‌است که این حجم از موجودی، نشان‌دهنده شرایط غیرعادی بازار و ضرورت تصمیم‌گیری فوری برای تسهیل صادرات است.

وی با اشاره به تغییر هزینه‌های تجارت و نرخ‌های ارزی افزود: صادرات این محصول از مسیرهای جایگزین و به کشورهای همسایه از طریق مسیرهای زمینی ادامه دارد با این حال مدت زمان حمل و نقل و ده برابر شدن هزینه‌‌های آن سبب افزایش قیمت نهایی شده‌است.

نایب‌ رئیس انجمن ملی خرمای ایران ادامه داد: خرمای مضافتی که مهمترین رقم خرمای صادراتی است یشترین انباشت را در سردخانه‌ها به خود اختصاص داده‌است.

بدرآبادی گفت: ایران دومین تولید کننده خرمای جهان است و ۶۰ درصد این محصول صادر می‌شود .

وی در خصوص کشش بازار داخلی بیان کرد: بازار داخلی همواره مورد استقبال است و با توجه به عدم افزایش قیمت این محصول نسبت به سال گذشته  خرما با تورم صفر همراه بوده‌‌است.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و نگهداری محصول طی دو سال گذشته بیان کرد: بررسی روند قیمت خرما و هزینه‌های مرتبط با آن نشان می‌دهد تناسب لازم میان قیمت فروش و هزینه‌های تحمیل‌شده به فعالان این صنعت وجود ندارد و ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان را تشدید کند.

بدرآبادی با تاکید بر لزوم گسترش بازار خارجی این محصول تاکید کرد: با تنوع بخشیدن به بسته‌بندی، اصلاح روش بازار یابی و تاکید بر صنایع تبدیلی می‌توان این بازار را گسترش داد.

وی با اشاره به افزایش مستمر ارزش واردات خرما به چین ادامه داد: کشور چین و کشورهای آفریقایی به عنوان بازار صادراتی خرما مطلوب هستند.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران با تاکید بر همکاری مستمر با اتاق بازرگانی و کمیسیون‌‌های صادرات گفت: مشکلات و مسائل داخلی از جمله سیاست‌های ارزی برای صادرکنندگان در کنار مشکلات  مربوط به بازگشت پول صادرات هم باید مورد نظر قرار گیرد.

بدرآبادی ادامه داد: زمانی که نرخ‌های ارزی و هزینه‌های تجارت تغییر کرده است، باید در شیوه محاسبات و الزامات صادراتی نیز بازنگری شود تا فشار مضاعفی به صادرکنندگان وارد نشود.

وی یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت خرما را رفع محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت: از مسئولان مربوطه درخواست داریم با توجه به شرایط ویژه تولید و صادرات خرما، محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی دست‌کم برای صادرات این محصول برداشته شود.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران در خصوص ارزش‌گذاری گمرک روی محصولات نیز خواستار اصلاح ارزش گمرگی شد که به گفته وی  با همراهی اتاق بازرگانی در حال انجام است.

بدرآبادی با اشاره به ضرورت خروج محصول از مناطق تولیدکننده تأکید کرد: باید به هر شکل ممکن شرایطی فراهم شود که خرمای تولیدشده در سال جاری از مناطق خرماخیز خارج و وارد بازارهای مصرف داخلی و صادراتی شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و نگهداری محصول افزود: بررسی روند قیمت خرما و هزینه‌های مرتبط با آن نشان می‌دهد تناسب لازم میان قیمت فروش و هزینه‌های تحمیل‌شده به فعالان این صنعت وجود ندارد و بهره‌بردار باید بتواند هزینه نگهداری و تولید را دریافت کند که این امر مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان را تشدید کرده‌است.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران مهمترین نگرانی بهره‌برداران را کاهش افت کیفیت محصول بخصوص برای ارقام رطب مضافتی و عدم بازگشت پول صادرات به چرخه تولید دانست.
 
بدرآبادی با هشدار درباره وضعیت انباشت خرما یاداور شد: علی‌رغم میزان بالای خرما در سردخانه‌های کشور هنوز به افت کیفیت این محصول نرسیده‌‌ایم اما وضعیت به گونه‌ای است که باید تا پایان سال این انباشت به مصرف برسد و این از ضرورت تسهیل فوری صادرات حکایت می‌کند.
 
وی در ادامه خواستار فراهم شدن شرایطی شد تا خرمای تولیدشده خصوصا خرمای رطب در سال جاری از مناطق خرماخیز خارج و به بازارهای مصرف داخلی و صادراتی عرضه شود.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: تلاش کردیم با تسهیل فروش و کاهش قیمت بیش از نیمی از ذخایر این محصول را روانه بازار داخلی کردیم. 

بدرآبادی با اشاره به همراهی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی گفت:  به دلیل محدودیت‌ها در بخش بازرگانی و تنظیم بازار ممنوعیت صادرات خرما برای یک دوره محدود رقم خورد که موجب کاهش شدید قیمت این محصول و زیان کشاورزان شد اما با رفع محدودیت در حال حاضر صادرات خرما فراهم است.

وی با اشاره به نیاز بازار به فراوری خرما و صنایع تبدیلی گفت: خرما محصولی است که نیاز به فراوری ندارد و ارزش آن به تازه بودن آن است با این حال ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات این محصول در جهت توسعه کشاورزی و کارآفرینی روستایی در جهت توسعه کشاورزی و کار آفرینی روستایی در جریان است.

برچسب ها: صادرات خرما ، تولید خرما
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