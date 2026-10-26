ترامپ پس از توصیف لیبی به‌عنوان «کشور‌های کثیف»، از شراکت واشنگتن و طرابلس در مبارزه با تروریسم سخن گفت و مردم آن را مغرور و مقاوم خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که کشورش و لیبی از «مشارکتی قدرتمند و پایدار» در مبارزه با تروریسم برخوردارند و به «موفقیت تاریخی مشترک در شکست داعش در لیبی» اشاره کرد.

ترامپ شامگاه یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که مردم لیبی «مردمی مغرور، مقاوم و مهمان‌نواز هستند و شایسته صلح و شکوفایی‌اند».

وی افزود که آمریکا و لیبی بر پایه «موفقیت تاریخی مشترک در شکست داعش در لیبی»، مشارکتی قدرتمند و پایدار در مبارزه با تروریسم دارند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت: «لیبی نمی‌تواند همچنان گذرگاهی برای مهاجرت غیرقانونی باقی بماند و این وضعیت باید فورا پایان یابد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ روز شنبه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در شهر «پری» در ایالت جورجیا، گفته بود: «چرا ما همیشه مجبوریم افرادی از کشور‌های کثیف را بپذیریم؟ لیبی، یمن، هائیتی و سومالی؛ من این کشور‌ها را کشور‌های کثیف می‌نامم.»

در واکنش به این اظهارات، عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی، مخالفت خود را با سخنان ترامپ اعلام کرد و بر پایبندی کشورش به برقراری روابط با آمریکا بر اساس احترام متقابل تاکید کرد.

الدبیبه روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» منتشر شد، گفت: «لیبی کشوری مستقل است و هرگونه توهین به این کشور یا مردم آن را که فداکاری‌های بزرگی در مبارزه با تروریسم انجام داده‌اند، رد می‌کنیم.»

روابط لیبی و آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد تحرکاتی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بوده است. واشنگتن همچنین در تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران سیاسی لیبی مشارکت داشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مردم لیبی ، مبارزه با تروریسم
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