نماینده ولی فقیه در مازندران بر ضرورت حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، با قدردانی از افرادی که راهپیمایی‌ها و اجتماعات شبانه را مدیریت می‌کنند، بر برنامه ریزی برای برگزاری راهپیمایی روز ۱۳ آبان تأکید کرد.

او راهپیمایی ۱۳ آبان را حرکتی مردمی دانست و از همه مردم خواست با حضوری فعال، در این مراسم ضداستکباری شرکت کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز در این دیدار، تبعید امام راحل، شهادت جمعی از دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی را از رویداد‌های محوری بزرگداشت ۱۳ آبان برشمرد.

حجت الاسلام اصغری با اشاره به تشکیل ۹ کارگروه برای برنامه ریزی این مناسبت، گفت: کارگروه‌های اجرای مراسم، تبلیغات و فضاسازی شهری، فرهنگی و هنری و مدیریت نمایشگاه ها، فضای مجازی، امنیت و انتظامی، دانش آموزی، دانشجویی، اطلاع رسانی و تولید محتوا و نظارت و ارزیابی، فعالیت‌های مربوط به این مراسم را پیگیری می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران همچنین خواستار حضور پرشورتر دستگاه‌های اجرایی در راهپیمایی شد و گفت: راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان در ۶۰ نقطه استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اصغری افزود: حدود پنج هزار دانش آموز پارسال در راهپیمایی ساری شرکت کردند و امسال نیز همانند سال‌های قبل زنگ استکبارستیزی در مدارس مازندران به صدا در می‌آید.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران