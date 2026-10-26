باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام مصطفی رستمی روز دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در سازمان تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در این مناسبت به بازخوانی جنایات آمریکا و مبارزه با استکبار جهانی می‌پرداختیم، اما امسال باید با توجه به حوادث و هزینه‌هایی که ملت ایران در مسیر حفظ استقلال خود متحمل شده یاد و خاطره شهدای این مسیر، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، دانشمندان و استادان دانشگاه نیز گرامی داشته شود.

وی با اشاره به تجربه مقاومت ملت ایران افزود: آنچه در جریان مقاومت اتفاق افتاده، از نگاه ما نشان‌دهنده کارآمدی این رویکرد و ضرورت بررسی هزینه‌های آن در مقایسه با سازش است، تجربه کشور‌هایی همچون عراق و سوریه نیز باید از این منظر مورد بازخوانی قرار گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: ملت ایران با وجود تحمل هزینه‌هایی از جمله شهادت رهبران و فرماندهان، مسیر مقاومت را دنبال کرده است و تحولات و واکنش‌های سیاسی در آمریکا نیز از جمله موضوعاتی است که باید در تحلیل پیامد‌های این رویکرد و تأثیر آن بر معادلات غرب مورد توجه قرار گیرد.

رییس ستاد ۱۳ آبان بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا در سالروز مبارزه با استکبار جهانی خاطرنشان کرد: تبیین دقیق وقایع، روایتگری مستند و بازخوانی ابعاد تاریخی و سیاسی حوادث، از اولویت‌های مهم جامعه دانشگاهی است و باید در دستور کار قرار گیرد.

شعار محوری امسال میثاق با شهیدان و نبرد با استکبار

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به برنامه‌های این مناسبت، شعار محوری امسال را «میثاق با شهیدان و نبرد با استکبار» عنوان کرد و گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از هزار نقطه کشور برگزار می‌شود و این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق با شهدا، تأکید بر مطالبات ملت و نمایش پویایی و استواری مردم ایران در برابر استکبار جهانی است.

وی افزود: تبیین و پیگیری مطالبات آحاد ملت از دیگر محور‌هایی است که در برنامه‌های امسال ۱۳ آبان مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد ۱۳ آبان با بیان اینکه سنگر‌های مدارس، مراسم و میدان‌های شبانه ایستادگی و مقاومت همچنان پابرجاست، تصریح کرد: این مسیر تا پیروزی ادامه خواهد داشت و راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان، جلوه‌ای از پویایی و استواری ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواهد بود.

حجت الاسلام رستمی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در برنامه‌های این روز گفت: اگرچه همه اقشار جامعه، مسئولان، وزرا، مدیران، دانشگاهیان و مجموعه‌های مختلف در این حرکت ملی مسئولیت دارند، اما حضور جریان دانش‌آموزی و دانشجویی به‌عنوان نسل آینده‌ساز کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان در شهر‌های مختلف، به‌صورت سازمان‌یافته و پرشور در تجمعات حضور پیدا کنند، همچنین لازم است دانش‌آموزان یادگار شهدا، به‌ویژه بازماندگان شهدای مدارس، فرصت حضور و بیان دیدگاه‌های خود را در این برنامه‌ها داشته باشند.

رئیس ستاد ۱۳ آبان، میدان دادن به دانش‌آموزان و دانشجویان را یکی از راهکار‌های تنوع‌بخشی به اجتماعات مردمی عنوان کرد و افزود: توجه ویژه به این قشر، با توجه به جایگاه آنان در آینده کشور، می‌تواند به تقویت مشارکت نسل جوان در برنامه‌های ملی و تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی کمک کند.

وی با اشاره به حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر ضرورت بازخوانی این تجربه‌ها برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: در جریان ۲۴۰ شب ایستادگی، در خدمت‌رسانی به مردم، تسهیل حضور آنان و مدیریت میدان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

به گفته وی، این مراسم با حضور مقامات عالی و مشارکت آستان قدس رضوی و دیگر مجموعه‌های مرتبط برگزار خواهد شد و جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس ستاد ۱۳ آبان از حضور خبرنگاران، خبرگزاری‌ها و رسانه ملی به دلیل پوشش رویداد‌ها و روایت حماسه‌های ملت ایران، بر نقش مهم رسانه‌ها گفت: اگر اتفاقات و حماسه‌های یک ملت به‌درستی و با دقت روایت نشوند، آثار و دستاورد‌ها آن‌گونه که شایسته است منتقل نخواهد شد؛ از این‌رو انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای و مجاهدان عرصه فضای مجازی با احساس مسئولیت بیشتری در انعکاس برنامه‌ها و حضور مردم مشارکت کنند.

رستمی تصریح کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان امسال نیز به یکی از روز‌های باشکوه و ماندگار در تاریخ ملت ایران تبدیل شود.

تبیین دلایل دشمنی آمریکا و غرب با ایران، محور برنامه‌های ۱۳ آبان است

همچنین سردار مجتبی باستان رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور، با اشاره به اهمیت تبیین دلایل دشمنی آمریکا و غرب با ملت ایران، گفت: دشمنان با وجود ادعای حمایت از علم و فناوری، از این ظرفیت‌ها در راستای منافع خود و برای چپاول و غارت کشور‌ها استفاده می‌کنند و در مقابل، پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهند.

وی با اشاره به استفاده از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته در جنگ‌ها و پیامد‌های آن برای مردم، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران در طول سال‌های گذشته با تکیه بر ایمان، اراده و توانمندی‌های خود مسیر پیشرفت را ادامه داده است، اما با این حال، دشمنان مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور را هدف قرار داده‌اند و در این مسیر، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و دیگر اقشار مردم نیز آسیب دیده‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و غرب تأکید کرد و گفت: بیان دلایل دشمنی دشمنان، تشریح شکست‌های راهبردی آمریکا در جنگ اخیر و طی ۴۷ سال گذشته و همچنین تبیین موفقیت‌ها و دستاورد‌های راهبردی انقلاب اسلامی، از محور‌های مهم برنامه‌های پیش‌رو است.

سردار باستان با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در آستانه ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: استفاده از نماد‌های ملی و انقلابی، به‌ویژه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در تجمعات، اجرای برنامه‌های پرچم‌خوانی و بهره‌گیری از تصاویر شهدا، نقش مهمی در انتقال پیام ملت ایران به افکار عمومی جهان دارد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور فعال در فضای رسانه‌ای و مجازی ادامه داد: مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در تبیین اهداف و پیام‌های برنامه‌های ۱۳ آبان نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور با اشاره به آغاز برنامه‌های مرتبط با این مناسبت از هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، خاطرنشان کرد: تجمعات و برنامه‌های این ایام با محوریت نوجوانان و جوانان و با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود تا پیام استکبارستیزی، استقلال‌خواهی و ایستادگی ملت ایران به مخاطبان داخلی و بین‌المللی منتقل شود.

منبع: ایرنا