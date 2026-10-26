در جریان معاملات امروز ۴ آبان شاخص کل بورس با افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۶۹ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۴ آبان شاخص کل بورس با افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۶۹ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شپنا، تابان و فملی سه نماد پرتراکنش بودند؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳  هزار و ۹۴۸ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵  هزار و ۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین، فلزات اساسی و شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپنا، شتران و فملی بیشترین ارزش معامله و نماد‌های ذوب، وبصادر و وبملت  بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، شاخص کل بورس
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