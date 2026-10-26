باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی دولت طرحی را در ۱۱ استان کشور اجرا کرد که بر اساس آن، کارت سوخت جایگاه‌داران حذف شده و قرار است به‌جای آن، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در کارت‌های سوخت افراد در نظر گرفت. طرحی که با هدف مقابله با عرضه خارج از شبکه و حذف صف‌های طولانی سوخت اجرا شد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات حذف این طرح خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

اخیرا دولت طرحی را اجرا کرده است که در ۱۱ استان کشور که هم اکنون در حال اجراییست کارت سوخت جایگاهداران حذف شده است و بجای آن قرار است ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی در کارت سوخت‌ها باشد؛ که اگر کل اینها تمام شود، مشکل پیش خواهد آمد، زیرا که مردم مجبور می‌شوند تا آخر ماه صبر کنند تا سهمیه‌های سوخت را مجدد دریافت کنند. این طرح مشکلاتی را نیز برای رانندگان تاکسی و اسنپ و تپسی به وجود می‌آورد. تعداد کثیری از مردم مخالف این طرح است. بهتر است این طرح متوقف گردد و یک بازنگری در این طرح صورت گیرد. باتشکر

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