باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به گزارش‌های آماری انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵، گفت: مجموع گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی از استان مازندران به تهران، بالغ بر ۲۹۲ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم است که از این میزان، ۱۹۴ هزار و ۷۹۲ کیلوگرم به میادین و ۹۸ هزار و ۴۱ کیلوگرم به فروشگاه‌های پایتخت اختصاص یافته است.

او در ادامه با ارائه جزئیات فرآیند تولید و توزیع، افزود: در بخش کشتار، میزان مرغ زنده ارسالی به تهران ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ قطعه بوده که در نهایت ۶۱۱ هزار و ۶۱۳ کیلوگرم گوشت مرغ را شامل می‌شود. همچنین در سطح استان مازندران، میزان گوشت مرغ توزیعی با احتساب فرآیند قطعه‌بندی و کاله، ۴۲۲ هزار و ۴۹۲ کیلوگرم برآورد شده است.

اسلامی با تأکید بر نقش زنجیره تأمین منطقه، گفت: علاوه بر آمار‌های ذکر شده، بخشی از ذخیره مرغ آماده طبخ استان از طریق استان‌های همسایه شامل گلستان و گیلان و همچنین از طریق زنجیره فروشگاهی افق کوروش در سطح استان، جهت تأمین نیاز بازار توزیع می‌گردد.

او در پایان، با اشاره به حجم ارسالی به سایر استان‌ها، اعلام کرد: در راستای تأمین نیاز سایر مناطق کشور، ۷۹ هزار و ۳۶۸ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۴۴ هزار و ۷۵۰ قطعه مرغ زنده شامل ۳۷ هزار و ۳۵۰ قطعه به استان سمنان و ۷٬۰۰۰ قطعه به استان گلستان از ظرفیت‌های تولیدی استان مازندران به مقصد سایر استان‌ها روانه شده است.